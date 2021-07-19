Выборы в госдуму 2021: как и где хабаровчанам проголосовать за границей?

Возможность проголосовать будет у всех избирателей, в том числе у тех, кто в день выборов 2021 будут за пределами страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Выборы 2021 - крупное событие для Хабаровского края. Жители определятся не только с губернатором региона, но и с депутатами, которые будут представлять наши интересы в госдуме РФ. Возможность проголосовать будет у всех избирателей, в том числе у тех, кто в день выборов 2021 будет за пределами страны.

Депутатов в госдуму будет выбирать вся страна, и это значит, что проголосовать смогут все граждане, которые достигли совершеннолетия. Если выборы 2021 застали вас за пределами России, то это не значит, что вы оказались «в пролете». По закону, возможность выразить свою гражданскую позицию дана всем, соответственно, за рубежом тоже будут организованы избирательные участки.

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?

Искать места для голосований необходимо в дипломатических представительствах или консульских учреждениях РФ. Заграничные избирательные участки на выборах в госдуму 2021 будут сформированы до 26 августа, в исключительных случаях - до 11 сентября. Информация о времени и месте голосования появится до 8 сентября на сайтах Центризбиркома, Министерства иностранных дел или дипломатических представительств.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?

С собой на выборы в госдуму 2021 необходимо взять паспорт (заграничный, служебный или дипломатический). Отказать в голосовании могут, если вы уже изъявили свою гражданскую позицию в электронном формате или на другом участке.

СКОЛЬКО ДНЕЙ БУДЕТ ИДТИ ГОЛОСОВАНИЕ?

Выборы в госдуму 2021 пройдут 19 сентября. Решение о трехдневном голосовании (17-19 сентября, как в России) принимает каждая заграничная комиссия самостоятельно.

Кандидаты на участие в выборах в госдуму 2021 уже подают документы в избиркомы. Пока окончательный список тех, кто поборется за место в российском парламенте от Хабаровского края, не сформирован.

P.S.

Всего в сентябре в Хабаровском крае пройдет 38 избирательных кампаний. Помимо губернатора, пройдут выборы глав городов и сел, довыборы в Законодательную думу региона по транспортному одномандатному округу №6. Напомним, что в 2021 году свои полномочия досрочно сложил народный избранник Петр Емельянов.

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