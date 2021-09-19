Итоги двух дней выборов-2021 в Хабаровском крае: явка, нарушения, новшества Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Выборы-2021 в Хабаровском крае подошли к финишной прямой. Остался лишь один день на то, чтобы отдать свой голос за кандидатов в депутаты в Госдуму и губернаторы Хабаровского края. «КП» - Хабаровск» рассказывает, что уже произошло за прошедшие два дня голосования.

ЯВКА

Пока Хабаровский край не может похвастаться большой явкой на выборы-2021. В сравнении с другими регионами Дальнего Востока наш регион находится в конце списка по явке. Самую большую явку за два дня показал Чукотский автономный округ – 45,91% от общего числа избирателей. На втором месте оказалась соседняя Еврейская автономная область – 42,29%. Не превысила порог в 30% Республика Саха (Якутия), там проголосовало 28,81% избирателей. В Магаданской области явка составила 27,79%. В Республике Бурятия проголосовало 25,81% от общего числа, а в Камчатском крае – 25,53%. В «хвосте» оказались Забайкальский край (23,04%), Сахалинская область (22,73%), Приморский край (22,28%), Амурская область (22,07%) и Хабаровский край (21,04%).

В первый день выборов, 17 сентября, явка в Хабаровском крае составила – 11,6%. При этом большая часть избирателей, 7,73%, проголосовала до 15:00. Второй день, 18 сентября, оказался чуть менее результативным. До 15:00 явка увеличилась до 17,36%. А к закрытию избирательных участков 18 сентября этот показатель увеличился лишь до 21,04%.

- Огромную явку дал Комсомольск-на-Амуре. На конец дня 18 сентября здесь проголосовало 40 процентов избирателей. Лидеры вчерашнего дня – Тугуро-Чумиканский и Аяно-Майский районы как бы выбрали весь свой ядерный электорат – здесь сегодня пришло по 10 %. Всего явка в Хабаровском крае составила чуть больше 21 процента. В абсолютных числах это – 198 400 человек. Безусловно, завтрашний – итоговый – день все покажет, - сообщил Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

Сегодня, 19 сентября, все избирательные участки открылись вовремя и без проблем. Как отметил Денис Кузьменко, именно сегодня ожидается большая активность от Хабаровска, так как краевая столица уже традиционно дает большую явку именно в последний момент.

НАРУШЕНИЯ

В целом, выборы-2021 в Хабаровском крае проходят без явных нарушений и сбоев.

- Вчера, 18 сентября, небольшой сбой был на участке 225 в Комсомольске-на-Амуре - там сработала пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной. Это не помешало комиссии работать дальше, - сказал Денис Кузьменко.

Кроме того, еще в первый день голосования, 17 сентября, в регионе было выявлено несколько фейковых сообщений о нарушениях в процессе голосования. Все они поступили от одного из политиков региона. Однако, после проверки представителями Общественной палаты Хабаровского края, нарушения не были выявлены. Ситуация повторилась и во второй день, 18 сентября.

- Я хочу отметить тот факт, что сегодня отдельные представители политических партий вносили дестабилизацию в работу участковых избирательных комиссий. И именно это послужило причиной большинства выездов наших мобильных групп, которые во взаимодействии с общественными наблюдателями выявляли неистинность поступающих сведений. Особенно много обращений касалось сохранности сейф-пакетов, точнее процесса их опечатывания специальными лентами. Утверждалось, что целостность сейф-пакетов нарушена. Мы проверили все эти жалобы. Досконально ничего не подтвердилось. Имелось несколько случаев, когда сейф-пакеты упаковывали один в один и опечатывали. Это говорит только о том, что они, таким образом, оказывались еще более защищенными, - заявила Галина Кононенко, координатор Центра общественного наблюдения Хабаровского края.

Также, о «провокаторской карусели» (нападках провокаторов на УИКи) высказывался и сам председатель крайизбиркома Денис Кузьменко.

НОВШЕСТВА

В крайизбирком и Центр общественного наблюдения ежедневно поступает множество обращений. Большая часть касается возможности проголосовать. Как показала практика, далеко не все жители региона заранее озаботились подачей заявлений для участия в выборах, но имеют большое желание отдать свой голос.

- В Хабаровске для людей, не имеющих регистрации на территории края и России работает специальный пункт на базе УИК-220, который расположен на улице Ленина, 24. Еще один пункт открыт в Комсомольске-на-Амуре, - сообщил Денис Кузьменко.

Жители региона без регистрации открепляются по двум из трех избирательных листов, но, тем не менее, тоже имеют право высказать свое мнение на избирательных листах.

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