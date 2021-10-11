ДТП случилось на улице Карла-Маркса. Фото УГИБДД по Хабаровску

По предварительной информации в Хабаровске в результате ДТП погиб Руслан Захаров, призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России. Ему было 23 года.

Информацию о гибели Руслана подтвердили в Союзе конькобежцев России, правда, о причинах смерти там не сообщали.

- В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров, - сообщили в Союзе конькобежцев России.

Руслан Захаров. Фото с личной страницы в соцсетях

Между тем в ГИБДД назвали обстоятельства гибели спортсмена. В ведомстве уточнили, что авария со смертельным исходом произошла 10 октября в 6:10.

За рулем Toyota Dyna находился 26-летний водитель. В районе дома №168 по улице Карла Маркса он сбил 23-летнего пешехода. В результате ДТП парень получил несколько тяжелых травм, в числе которых ушиб головного мозга, грудной клетки, туловища и конечностей. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение №1. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь Руслана - пострадавший скончался в первые сутки пребывания в больнице.

У шофера, сидевшего за рулем грузовика, были взяты анализы на алкоголь. Как уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску, водитель Toyota Dyna, не имел прав категории С, которая позволяет управлять грузовиками.

В ГИБДД рассказала, что действия водителя могут подпадать под третью часть статьи 264 УК РФ - нарушение правил ПДД, по неосторожности повлекшее смерть человека.

Позже тренер Евгений Панкратов рассказал «КП-Хабаровск» подробности гибели Руслана Захарова. Он объяснил, что спортсмен делал в 6 утра на проезжей части.

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