Совпали три роковых обстоятельства: почему в Хабаровске во время пробежки насмерть сбили знаменитого 23-летнего конькобежца

Стали известны подробности трагического ДТП с Русланом Захаровым Фото: Социальные сети

В Хабаровске в трагической аварии погиб молодой перспективный спортсмен-конькобежец Руслан Захаров. В последние годы он жил в Санкт-Петербурге, а в Хабаровск приехал в гости к родне. Эта поездка, которой так ждали все - и Руслан, и его близкие, оказалась роковой.

К 23-м годам Руслан Захаров являлся призером юниорского чемпионата мира, победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, а также был многократным победителем первенства России.

Руслану Захарову было 23 года Фото: Социальные сети

Трагедия произошла 10 октября в 06:10 утра по местному времени на улице Карла Маркса. Спортсмена , который в этот момент находился на краю дороги, сбил грузовик Toyota Dyna.

- Он совершал пробежку, - объяснил «КП-Хабаровск» тренер по конькобежному спорту хабаровского ДСЮШ «Максимум» Евгений Панкратов, что Руслан Захаров делал в столь ранний час на дороге.

ЧИСЛИЛСЯ КАК НЕОПОЗНАННЫЙ

Руслана Захарова госпитализировали с места ДТП. У него были множественные травмы головы, ушиб головного мозга, а также ушиб грудной клетки.

Первоначально Руслан числился как неопознанный. Но позже в больнице его нашли родные. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь перспективному спортсмену. Парень скончался в нейрохирургическом отделении больницы в тот же день. В сознание Руслан так и не пришел.

Руслан занимался конькобежным спортом и хоккеем Фото: Социальные сети

- Сначала он увлекался хоккеем, а после пришел в нашу школу олимпийского резерва. Параллельно занимался хоккеем и конькобежным спортом. А после начал показывать определенные результаты. Его отец всегда поддерживал в спорте, и вскоре они уехали в Санкт-Петербург, где Руслан занимался с нашим тренером Сергеем Литейкиным. Занимался сначала там, а после его взяли в сборную. Чемпион мира по юниорам уже был. Всего 23 года ему. Господи! Это как удар. Парень здоровенный, выше двух метров, - посетовал в разговоре с «Комсомолкой» тренер Евгений Панкратов.

ПЛОХАЯ ВИДИМОСТЬ И ДОЖДЬ

- Молодой человек бежал прямо по дороге, в попутном направлении. При условии, что рядом с проезжей частью имелся тротуар, - рассказали «КП» в отделении пропаганды БДД УГИДД УВМД по Хабаровскому краю.

За рулем Toyota Dyna - уже известно - находился 26-летний водитель. Как рассказали в ГИБДД, в момент аварии он был трезв и скорость не превышал.

Как же вышло, что на относительно простом участке произошло смертельное ДТП? Да, Руслан был на проезжей части, но не перебегал ее, ничто не ограничивало видимость, а водитель был трезв, и ехал не быстро? Правда, водитель не имел водительских прав категории «С», а за 2021 год он четыре раза нарушил ПДД, - но по большому счету, это не те факторы, которые могут напрямую повлиять на случившееся.

Чтобы понять, как произошло трагическое ДТП, корреспондент «КП-Хабаровск» отправился на место трагедии. Руслана сбили напротив дома 168 на улице Карла Маркса. В этом месте довольно оживленный трафик.

Чтобы попасть на проезжую часть, необходимо пересечь газон, шириной в несколько метров. Вдоль дороги и правда имеется тротуар. Что заставило спортсмена пренебречь им и бежать по дороге, не ясно. Возможно, в этом удастся разобраться следствию.

В ГИБДД рассказали версию 26-летнего водителя грузовика, которую он озвучил на допросе.

- Водитель сообщил, что не заметил пешехода в связи с тем, что дорога была мокрой, а фонари на улице еще не горели, - уточнили в ГИБДД.

Возможно, именно это и стало причиной ДТП, совпали три роковых обстоятельства:

- 10 октября в Хабаровске и правда с раннего утра лил дождь, а небо было пасмурным;

- Водитель указал на недостаток освещения;

- На одежде Руслана не было светоотражающих элементов.

В Госавтоинспекции уточнили, что водителю Toyota Dyna грозит ответственность по 264 статье УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Но пока уголовное дело не заведено, идет проверка.

ФЛОРИСТ И ЛЮБИТЕЛЬ ЛОШАДЕЙ

Судя по публикациям в соцсетях, конькобежец вернулся в родной город еще летом.

- Пробую себя в профессии флориста, получил бесценный мастер-класс от моей мамы по работе с кашпо и логистике сопутствующих товаров, - написал Руслан на своей страничке в Instagram 12 августа.

Руслан Захаров с отцом Фото: Социальные сети

Помимо прочих увлечений, спортсмен искренне любил лошадей.

- Это настоящая любовь, и не поспоришь. Это любовь с первого взгляда и прикосновения. Никогда не встречал таких умных животных, лошади для меня, в каком-то плане, показались приятнее многих людей, которых я знал. Управлять лошадью, это как общение с лучшим другом. Если он верит тебе, то пойдет с тобой в любую сторону, с любой скоростью и по любому маршруту. Конечно, лидер здесь ты, но лишь потому, что поводья у тебя, поэтому ты ведешь его. Как думаете, у людей так же? – писал Руслан Захаров у себя на странице.

Когда и где пройдут похороны погибшего спортсмена, пока неизвестно. Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования в связи с трагической гибелью Руслана Захарова.

Спортсмену очень нравились лошади Фото: Социальные сети

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