Руслан погиб через день после своего дня рождения. Фото: социальные сети. Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Появились подробности о гибели конькобежца Руслана Захарова в Хабаровске. По информации «КП» - Хабаровск», молодой спортсмен вышел в роковое утро воскресенья на пробежку. По предварительной информации, призера юниорского чемпионата мира, победителя юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократного победителя первенства России сбил грузовик ранним утром 10 октября.

ПРОСТО ВЫШЕЛ НА ПРОБЕЖКУ

- Я сам только что узнал о смерти Руслана. Мне позвонили и рассказали, что он вышел утром на пробежку, зарядку так сказать хотел сделать, и его сбила машина, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Панкратов, тренер по конькобежному спорту ДСЮШ «Максимум».

Руслану Захарову было 23 года Фото: Социальные сети

По словам тренера, хабаровчанин Руслан Захаров много лет занимался спортом. Его карьера началась в хабаровских спортивных школах.

- Сначала он увлекался хоккеем, а после пришел в нашу школу олимпийского резерва. Параллельно занимался хоккеем и конькобежным спортом. А после начал показывать определенные результаты. Его отец всегда поддерживал в спорте, и вскоре они уехали в Санкт-Петербург, где Руслан занимался с нашим тренером Сергеем Литейкиным. Занимался сначала там, а после его взяли в сборную. Чемпион мира по юниорам уже был. Всего 23 года ему. Господи! Это как удар. Парень здоровенный, свыше двух метров, - добавил Евгений Панкратов.

Руслан еще не успел завести семью. Как отметил Евгений Панкратов, спортсмен погиб холостяком. Трагическая смерть спортсмена стала большим ударом для спортивного сообщества города, края и всей страны.

Пока дата прощания с Русланом Захаровым не определена.

Молодой человек практически всю жизнь посвятил спорту Фото: Социальные сети

РОКОВОЕ УТРО

По предварительной информации в результате ДТП в Хабаровске погиб Руслан Захаров, призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России. Ему было 23 года.

Авария со смертельным исходом произошла 10 октября года в 6:10. За рулем Toyota Dyna находился 26-летний водитель. В районе дома №168 по улице Карла Маркса он сбил 23-летнего пешехода, который бежал по обочине дороги. Рядом был расположен тротуар.

Хабаровчанин занимался хоккеем и конькобежным спортом Фото: Социальные сети

В результате ДТП парень получил несколько тяжелых травм, в числе которых ушиб головного мозга, грудной клетки, туловища и конечностей. Его госпитализировали в Нейрохирургическое отделение №1. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и Руслан скончался на больничной койке в первые сутки.

Стоит учитывать, что водитель авто не имел водительских прав категории С, но при этом спокойно ехал за рулем грузовика. Сотрудники ГИБДД взяли анализы у водителя.

Началась проверка по статье 264 части 3 уголовного кодекса РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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