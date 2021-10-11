В Хабаровске скончался 23-летний российский конькобежец Руслан Захаров. Фото: Союз конькобежцев России

В Хабаровске на 24 году жизни скончался российский конькобежец Руслан Захаров. Правоохранительные органы пока не называют официальную версию гибели спортсмена.

— В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров, — сообщили в Союзе конькобежцев России.

Организация принесла свои соболезнования семье, друзьям и близким Руслана.

По информации в комментариях к посту стало известно, что парня сбила машина.

В ГИБДД не называя имен сообщили, что 10 октября на улице Карла Маркса был около шести утра сбит пешеход.

— Мужчина 1998 года рождения получил тяжелые травмы всего тела и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение краевой больницы. Смерть наступила спустя несколько часов, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.

Водителю машины грозит до пяти лет колонии. Возбуждено уголовное дело.

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