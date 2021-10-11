В Хабаровске скончался 23-летний российский конькобежец Руслан Захаров. Фото: Союз конькобежцев России
В Хабаровске на 24 году жизни скончался российский конькобежец Руслан Захаров. Правоохранительные органы пока не называют официальную версию гибели спортсмена.
— В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров, — сообщили в Союзе конькобежцев России.
Организация принесла свои соболезнования семье, друзьям и близким Руслана.
По информации в комментариях к посту стало известно, что парня сбила машина.
В ГИБДД не называя имен сообщили, что 10 октября на улице Карла Маркса был около шести утра сбит пешеход.
— Мужчина 1998 года рождения получил тяжелые травмы всего тела и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение краевой больницы. Смерть наступила спустя несколько часов, - рассказали в пресс-службе дорожного ведомства.
Водителю машины грозит до пяти лет колонии. Возбуждено уголовное дело.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;