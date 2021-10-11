Появилось видео с места ДТП в Хабаровске, где погиб конькобежец Руслан Захаров

Руслан Захаров около 6 утра вышел на пробежку Фото: Социальные сети

Смертельное ДТП в Хабаровске унесло жизнь обладателя юниорского Кубка мира по конькобежному спорту Руслана Захарова. Напомним, что ужасная авария случилась 11 октября. Парню было всего 23 года.

Руслан Захаров около шести утра вышел на пробежку. В районе дома №168 по улице Карла Маркса парня сбил грузовик Toyota Dyna. Спортсмен получил тяжелые травмы, среди которых ушиб головного мозга. На место ЧП прибыли врачи, но они не смогли спасти атлета - Руслан Захаров скончался на месте.

За рулем грузовика находился 26-летний парень. По предварительным данным, у шофера не было водительских прав категории C. В обстоятельствах смертельной аварии разбирается ГИБДД.

Корреспондент «КП» побывал на месте аварии. ДТП случилось рядом с оживленной трассой в районе остановки «Комбинат». Рядом - центральное кладбище.

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