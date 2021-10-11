«Надеюсь, я дальше смогу удивлять»: последние строки знаменитого конькобежца Руслана Захарова, погибшего в ДТП в Хабаровске. Фото: личная страница Руслана Захарова в соцсетях.

10 октября, в Хабаровске во время пробежки был сбит грузовиком призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Еще совсем молодой хабаровчанин скончался в больнице от многочисленных травм. Ему было всего 23 года. За день до трагедии Руслан отпраздновал свой день рождения...

«Надеюсь, я дальше смогу удивлять»: последние строки знаменитого конькобежца Руслана Захарова, погибшего в ДТП в Хабаровске Фото: Социальные сети

«РАД, ЧТО МОГУ ПОКАЗАТЬ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКУЮ СИЛУ»

Руслан родился в Хабаровске 9 октября 1998 года. С самого детства любил спорт и активно проявлял себя в нем. Сначала предпочтение Руслан отдавал хоккею. Но позже юного спортсмена увлекло другое направление. Тоже спорт, тоже на льду и в коньках, только уже без клюшки. Конькобежный спорт стал главным в жизни Руслана. Конечно, он и дальше продолжал заниматься хоккеем, но главные спортивные награды смог завоевать именно в конькобежке.

Руслан Захаров с отцом Фото: Социальные сети

- Руслан пришел в нашу школу олимпийского резерва. Параллельно занимался хоккеем и конькобежным спортом. А после начал показывать определенные результаты. Его в спорте всегда поддерживал отец. Вскоре они уехали в Санкт-Петербург, где Руслан занимался с нашим тренером Сергеем Литейкиным. Тренировался сначала там, а после его взяли в сборную. Чемпион мира по юниорам уже был. Всего 23 года ему. Господи! Это как удар. Парень здоровенный, свыше двух метров, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Панкратов, тренер по конькобежному спорту ДСЮШ «Максимум».

К своим 23 годам Руслан завоевал множество наград всероссийского и международного уровня. Хабаровчанин стал призером юниорского чемпионата мира, победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, являлся многократным победителем первенства России по конькобежному спорту. У юниора были все шансы в будущем стать участником Олимпийских игр...

Нельзя сказать, что путь Руслана в спорте был простым. Конькобежец несколько раз получал серьезные травмы.

«Надеюсь, я дальше смогу удивлять»: последние строки знаменитого конькобежца Руслана Захарова, погибшего в ДТП в Хабаровске Фото: Социальные сети

- Три недели назад мне была сделана еще одна операция на колено, мой мениск порвался окончательно, его удалили. На второй ноге тоже есть повреждение. Но, я рад тому, что я могу показать всем, не только свою физическую силу, но еще и волю, я ни сколько в себе не сомневаюсь, это не остановит меня, - написал Руслан Захаров на своей страничке в соцсетях 14 февраля 2020 года.

Руслан никогда не терял оптимизма. Часто шутил в соцсетях и хвастался большими и маленькими победами.

ФЛОРИСТ И ЛЮБИТЕЛЬ ЛОШАДЕЙ

В 2021 году Руслан приехал в родной Хабаровск из Санкт-Петербурга, чтобы провести время с семьей и друзьями. Судя по публикациям в соцсетях, конькобежец обосновался в родном доме еще летом.

- Пробую себя в профессии флориста, получил бесценный мастер-класс от моей мамы по работе с кашпо и логистике сопутствующих товаров, - написал 12 августа на своей страничке в соцсетях.

У Руслана было много увлечений, разных. Например, он искренне восторгался лошадьми.

Руслан Захаров очень любил лошадей Фото: Социальные сети

- Это настоящая любовь, и не поспоришь. Это любовь с первого взгляда и прикосновения. Никогда не встречал таких умных животных, лошади для меня, в каком-то плане, показались приятнее многих людей, которых я знал. Управлять лошадью, это как общение с лучшим другом. Если он верит тебе, то пойдет с тобой в любую сторону, с любой скоростью и по любому маршруту. Конечно, лидер здесь ты, но лишь потому, что поводья у тебя, поэтому ты ведешь его. Как думаете, у людей так же? – признался еще в 2020 году Руслан.

ПОСЛЕДНИЕ СТРОЧКИ

В соцсетях Руслан так и светится от счастья на фотографиях – парень явно рад приезду в родные края. Никто не мог знать, чем это обернется... Последнюю публикацию в соцсетях Руслан сделал совсем недавно – 3 октября.

Последнее фото Руслана Захарова Фото: Социальные сети

- Хочу поделиться с вами новостью, пока я дома на каникулах в Хабаровске, я освоил новую специальность - свадебный декоратор. Я был приятно удивлен, как много разной и интересной работы есть помимо спорта. Надеюсь, я и дальше смогу удивлять, как и самого себя, так и своих читателей, - написал Руслан.

В комментариях спортсмена поддержали друзья.

- Русик, это супер профессия! Я очень за тебя рад, - прокомментировал фото Вячеслав Сидоренко.

Довольный своей новой работой Руслан показал своим подписчикам украшенную в фиолетовых оттенках свадебную зону для жениха и невесты. Это было последнее увлечение и последняя публикация перспективного спортсмена.

Гордость всего региона, любимый сын, чемпион конькобежного спорта Руслан Захаров погиб 10 октября под колесами грузовика во время пробежки.

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