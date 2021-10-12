Сестра трагически погибшего в Хабаровске именитого конькобежца прилетела на прощание с братом Фото: Социальные сети

Спортсмены России призвали всех неравнодушных помочь родителям погибшего конькобежца Руслана Захарова. Соболезнования выразил и олимпийский чемпион, практически абсолютный тезка погибшего хабаровчанина, Руслан Захаров. Напомним, что 10 октября в Хабаровске под колеса грузовика попал 23-летний спортсмен Руслан Захаров. Молодой человек вышел на утреннюю пробежку. От полученных травм Руслан скончался на больничной койке. За день до роковой пробежки Руслан отпраздновал свой день рождения.

К 23-м годам Руслан Захаров являлся призером юниорского чемпионата мира, победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, а также был многократным победителем первенства России.

Руслану Захарову было 23 года Фото: Социальные сети

УЖАСНАЯ ПОТЕРЯ

Пока дата прощания с Русланом Захаровым не определена. Однако в соцсетях появилась информация о сборе помощи для семьи погибшего спортсмена.

- Всех неравнодушных прошу помочь родителям Руслана, - написал на своей страничке в соцсетях Руслан Захаров, олимпийский чемпион по конькобежному спорту.

Указанные в сообщении реквизиты, на которые можно отправить деньги, оказались подлинными.

- Все верно, это карта отца, - подтвердила «КП» - Хабаровск» сестра погибшего спортсмена Анастасия.

Тезка погибшего опубликовал информацию о сборе средств Фото: Социальные сети

СКОНЧАЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ

Трагедия произошла 10 октября в 06:10 утра по местному времени на улице Карла Маркса. Спортсмена, который в этот момент находился на краю дороги, сбил грузовик Toyota Dyna.

- Он совершал пробежку, - объяснил «КП» - Хабаровск» Евгений Панкратов, тренер по конькобежному спорту хабаровского ДСЮШ «Максимум».

Руслана Захарова госпитализировали с места ДТП. У него были множественные травмы головы, ушиб головного мозга, грудной клетки и другие повреждения конечностей. Первоначально Руслан числился как неопознанный. Но позже в больнице его нашли родные. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь перспективному спортсмену. Парень скончался в нейрохирургическом отделении больницы в тот же день. В сознание Руслан так и не пришел.

Руслан был очень рад приезду домой Фото: Социальные сети

МОКРАЯ ДОРОГА

Напомним, что причиной ДТП могли стать сразу три обстоятельства. Во-первых, 10 октября Хабаровск настиг циклон. Погода была неважная – пасмурно, небольшой дождь, дорога намокла.

- Водитель сообщил, что не заметил пешехода в связи с тем, что дорога была мокрой, а фонари на улице еще не горели, - уточнили в краевом ГИБДД.

Кроме того, как сообщил водитель, бегун был одет в одежду без светоотражающих элементов. Возможно, именно эти обстоятельства повлияли на исход события. Сейчас 26-летнему водителю грозит ответственность по 264 статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до пяти лет. Но пока уголовное дело не заведено, идет проверка.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Тренер рассказал подробности гибели призера юниорского ЧМ по конькобежному спорту Руслана Захарова

23-летний спортсмен совершал в шесть утра пробежку, в этот момент его сбил грузовик (подробнее)

Совпали три роковых обстоятельства: почему в Хабаровске во время пробежки насмерть сбили знаменитого 23-летнего конькобежца

Водитель грузовика, под колесами которого 10 октября погиб Руслан Захаров, рассказал, как все произошло (подзаголовок)

«Надеюсь, я дальше смогу удивлять»: последние строки знаменитого конькобежца Руслана Захарова, погибшего в ДТП в Хабаровске

Титулованный спортсмен приехал в родной город из Санкт-Петербурга, чтобы провести здесь время с родителями (подробнее)

Появилось видео с места ДТП в Хабаровске, где погиб конькобежец Руслан Захаров

Спортсмен вышел на пробежку и попал в аварию (подробнее)

Названа причина гибели 23-летнего конькобежца Руслана Захарова в Хабаровске

Погибший являлся призером юниорского чемпионата мира (подробнее)