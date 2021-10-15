Пришлось выбросить одежду: хабаровский эколог получил химическое отравление, постояв 15 минут в зоне поражения ядом

Дорогу в Хабаровске залило синильной кислотой. Фото: Владимир Сидоров.

Опасная для окружающей среды и людей ситуация произошла в Индустриальном районе Хабаровска. По предварительной информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из цистерны компании ООО «Рустранс ДВ» на дорогу на улице Строительной вылилось несколько кубометров жидкости, содержащей синильную кислоту. Более того, машина скрылась с места преступления, оставив лужу опасного яда нетронутой. В ситуации разобралась «КП» - Хабаровск».

МАНЯЩИЙ ЗАПАХ СМЕРТИ

Дорогу в Хабаровске залило синильной кислотой. Фото: Владимир Сидоров.

Вопиющая безответственность хабаровских компаний вновь стала причиной опасной ситуации. Лужа химикатов с синильной кислотой появилась в жилой зоне Индустриального района. Ее удалось обнаружить благодаря характерному запаху миндаля. Опять же, в этом случае вред оказан как окружающей среде, так и людям. Единственная хорошая новость во всей ситуации в том, что ее вовремя обнаружили и начали принимать меры по ликвидации. Просто осушить лужу в несколько кубометров яда – нельзя. А для восстановления понадобятся как силы специалистов, так и время.

- Пока объемы разлива никто не считал. Но они большие – примерно куба два-три. В такой ситуации компания была обязана сообщить о розливе химикатов. А люди разлили и бросили, даже никому не сказав. Представляете, кто-нибудь бы умер, не дай бог. Ребенок бы пошел мимо, ему понравился бы запах миндаля и он, мало ли, чего-то съел там или выпил. У нас сотрудник, который там побывал, у него произошло отравление. Он там 15 минут побыл, после чего он два дня пролежал с головной болью из-за отравления этой дрянью. Ему пришлось выбросить обувь и одежду, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».

Дорогу в Хабаровске залило синильной кислотой. Фото: Владимир Сидоров.

По результатам проведенного химического анализа установлено, что жидкость, разлитая на улице представляет собой сильнейший яд - синильную кислоту. Это очень токсичный яд, отравление которым приводит к летальному исходу. Цианистоводородная кислота содержит соли «цианиды», она бесцветна и имеет специфический запах горького миндаля. Основная опасность яда в том, что он блокирует ферментативную активность организма, в связи с этим нарушается метаболизм и наступает кислородное голодание.

Дорогу в Хабаровске залило синильной кислотой. Фото: Владимир Сидоров.

- Это уже не шутки! – добавил Владимир Сидоров.

ЯДЫ ВОН!

На сообщение эколога оперативно отреагировали специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Они обработали дорогу специальным дезактивирующим составом. К вопросу подключились природоохранная прокуратура и экологические ведомства. Началась проверка.

Дорогу в Хабаровске залило синильной кислотой. Фото: Владимир Сидоров.

- Сейчас нужно провести большую работу. Все необходимо собрать, куда-то вывезти, дезактивировать каким-то образом и хорошо, если эти работы будут выполнены. Могут попросту засыпать, и все это пойдет через поверхностные воды в источники, подземные воды. Кстати, недалеко от места розлива есть река. В общем, меня просто пугает, с какой безответственностью у нас подходят производственные предприятия к своей деятельности. Речь о том, чтобы всех, у кого сейчас есть такие опасные вещества, начали контролировать. Ведь это ужас какой-то! - Владимир Сидоров.

В уголовном кодексе на такие случаи есть отдельная глава 26 «Экологические преступления». Санкции за подобные преступления предполагают как штраф, так и лишение свободы.

Дорогу в Хабаровске залило синильной кислотой. Фото: Владимир Сидоров.

«Комсомолка» следит за ситуацией.

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