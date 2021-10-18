Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в Бикине задержали начальника полиции, а в Советской Гавани нашли тысячу кустов конопли

Для тех, кто хочет остаться в курсе событий, мы подготовили подборку самых актуальных новостей за 18 октября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для тех, кто хочет сэкономить время, но остаться в курсе событий, мы подготовили подборку самых актуальных новостей за 18 октября.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ БИКИНСКОГО РАЙОНА ПОПАЛ ПОД СЛЕДСТВИЕ

Уголовное дело на начальника ОМВД России по Бикинскому району завели в Хабаровском крае. Мужчину подозревают в том, что с июня по декабрь 2020 года он принуждал сотрудников отдавать ему денежные средства из своих премий.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО КОНОПЛИ НАШЛИ У ХАБАРОВЧАНИНА

В Совгаванском районе Хабаровского края полицейские изъяли огромное количество конопли. На участке одного из местных жителей они нашли 1001 куст этой травы. Мужчина объяснил, что растил траву только для собственного пользования.

ХК "АМУР" ПЕРЕДУМАЛ ВВОДИТЬ QR-КОД ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МАТЧЕЙ

Внезапно пресс-служба хабаровского хоккейного клуба «Амур» опубликовала в соцсетях пост о том, что проверка QR-кодов при допуске на матч отменяется. Ранее сообщалось, что при отсутствии заветного кода несознательных зрителей будут оправлять домой без возращения денег за купленный билет. Но позже руководство клуба решило пока повременить с жесткими мерами.

НОВЫЕ ПОДРОБНОСТИ СКАНДАЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ СИРОТ В БИКИНЕ

Изъятие сестер Сабрины и Милены у тети-опекуна, благодаря видео, которое выложили родственники, видела вся страна. Снизить накал страстей не помогла даже их старшая сестра - 15-летняя Самира, которая приехала поддержать младших. Слово за слово, и девочки разругались. Потасовка произошла из-за денег.

ХАБАРОВЧАНЕ БОЛЕЮТ ОРВИ

Установленный эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 30,5%. На прошлой неделе с симптомами простуды в больницы города обратились 5093 человека. 2458 человек из них – старше 15 лет. Рост заболеваемости ОРВИ осложняет тот факт, что в декабре этого года ожидается наступление сезона гриппа.