Особо крупная взятка: экс-чиновник Минпромторга РФ получил срок за миллиардную субсидию для «Азия Лес» в Хабаровском крае

В Хабаровске вынесли приговор третьему фигуранту уголовного дела компании «Азия Лес». Фото: Минпромторг РФ

В Хабаровске вынесли приговор третьему фигуранту уголовного дела компании «Азия Лес». Вердикт выслушал Владимир Потапкин, бывший директор Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Он признан виновным во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ООО «Азия Лес» начало работу на дальневосточном рынке лесозаготовки и лесопереработки в 2012 году. Основные мощности компании были сосредоточены в Солнечном районе, где для местных жителей создавались рабочие места. Господдержка позволила бы предприятию еще больше окрепнуть: брать в аренду новые лесосеки, получать субсидии, пользоваться налоговыми льготами и так далее. Поэтому «Азия Лес» попала в список приоритетных инвестиционных проектов.

Согласно заключенному договору, в обмен на преференции и государственные деньги компания должна была заниматься переработкой леса и производить пиломатериалы для внутреннего и внешнего рынков. Но это так и осталось на бумагах - на самом деле предприятие заготавливало кругляк и отправляло на экспорт в Китай. Во всяком случае, такой версии придерживается ФСБ.

СОКРЫТИЕ НАРУШЕНИЙ

В марте 2019 года по душу «Азия Лес» пришли оперативники с обысками, был задержан гендиректор предприятия Александр Пудовкин. Затем сотрудники ФСБ и Росгвардии заглянули в правительство Хабаровского края. Тогда в деле появился второй фигурант - бывший первый зампред и экс-министр природных ресурсов региона Василий Шихалев. С 2013 по 2018 год он курировал лесную отрасль.

Бывший чиновник действовал в интересах «Азии Лес». Например, он заключил с компанией четыре договора аренды лесных участков без аукциона и с понижающим коэффициентом 0,5 процента. Ущерб государству оценили в 77 миллионов рублей. А когда предприятие отстало по исполнению инвестпроекта на год, то Василий Шихалев, по данным следователей, сокрыл нарушения и дал указание не применять к «Азии Лес» санкции. Хотя за отставание компания должна была вылететь из перечня приоритетных инвестпроектов.

РУКА МОСКВЫ

Участки леса на приоритетных условиях, налоговые послабления и субсидии были выделены компании российским Минпромторгом. Там-то и начали искать серого кардинала, который благоволил «Азии Лес». Им оказался Владимир Потапкин, который работал в обмен на приличные суммы.

По данным следствия, бывший федеральный чиновник получил более 78,9 миллиона рублей от гендиректора «Азии Лес». Деньги поступали с 2016 по 2019 год через счета организации и посредника - юриста Антона Толмачева, который сейчас скрывается за границей. По данным источника, часть взятки экс-директор департамента проиграл в казино.

За щедрую плату Владимир Потапкин благодарил предприятие субсидиями по линии своего ведомства (всего свыше 1 миллиарда рублей) и разрешениями на вырубку леса (9 миллиардов рублей).

ПРИГОВОРЫ

Александр Пудовкин стал фигурантом уголовного дела по статье «Дача взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий и бездействие». Уголовное дело в отношении лесопромышленника прекращено в связи с деятельным раскаянием подсудимого в декабре 2020 года.

Василий Шихалев обвинялся по статье «Превышение должностных полномочий» и заключил досудебное соглашение. В марте 2020 года экс-чиновника приговорили к четырем с половиной годам колонии условно. Также бывший зампред должен был возместить 77 миллионов рублей ущерба.

Владимиру Потапкину вменили «Получение взятки в особо крупном размере», «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Его задержали в Москве и этапировали в Хабаровск. 20 октября 2021 года бывшему чиновнику вынесли приговор.

- Ему назначено окончательное наказание в виде 10 лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также назначен штраф в виде однократной суммы взятки - 78,9 миллиона рублей - с лишением права занимать некоторые должности сроком на шесть лет, - рассказали «КП» в Центральном районном суде Хабаровска.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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