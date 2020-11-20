Последний фигурант дела «Азия Лес» пошел под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расследование уголовного дела в отношении директора компании «Азия Лес» Александра Пудовкина длилось больше года. По версии следователей за период с 2016 по 2019 год фигурант неоднократно передавал денежные средства одному из директоров департамента Минпромторга России – бывшему начальнику департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли России Владимиру Потапкину. Переводя с юридического на русский это означает – давал взятки. Правительственный же чиновник, в свою очередь предоставлял компании преференции. Нехитрая финансовая схема однако не принесла ничего кроме неприятностей.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

ООО «Азия Лес» работало на дальневосточном рынке с 2012 года. Компания занималась лесозаготовкой и лесопереработкой. Дела шли успешно, в Солнечном районе создавались рабочие места, а для небольшого поселка Березовый практически стал градообразующим предприятием. Вхождение в состав приоритетных инвестиционных проектов позволило компании брать в аренду новые лесные угодья, получать субсидии от краевого правительства, увеличивать объемы производства и… гнать сырье в соседний Китай, вместо того, чтобы производить пиломатериалы. По крайней мере такую версию выдвинула ФСБ.

Привычный ход жизни в ООО «Азия Лес» был нарушен сотрудниками правоохранительных органов в 19 марта 2019 года, когда оперативники, сотрудники ФСБ и Росгвардии нагрянули в офис компании. 21 марта того же года был задержан и ее директор Александр Пудовкин. А следом правоохранители наведались и в белый дом.

Обыски прошли в кабинетах первого заместителя председателя правительства, министра финансов Александра Кацубы, первого зампреда по экономическим вопросам Игоря Аверина, зампреда по социальным вопросам Наталии Пудовкиной и министра экономического развития Виктора Калашникова. Сейчас все они оставили свои посты. Сотрудники изымали документацию касающуюся «Азии Леса». Тогда же в деле появился и второй фигурант бывший первый зампред правительства и экс-министр природных ресурсов Хабаровского края Василий Шихалев, который с 2013 по 2018 год курировал на региональном уровне лесную отрасль.

СУЩНОСТЬ ДЕЛА

По данным следствия, лесопромышленник незаконно получил из федерального бюджета субсидии в сумме свыше 1 миллиарда рублей. «Азия Лес» взяла на себя обязательство по развитию деревообрабатывающего производства в Солнечном районе Хабаровского края, однако своих обещаний не выполнила. При этом незаконно вырубила лес на сумму более 9 миллиардов рублей.

- Предприятием заключен договор на переработку леса, - рассказывал в октябре 2019 года на Дальневосточном форуме предпринимателей бывший главой региона Сергей Фургал. - Под это дело через министерство промышленности и торговли Российской Федерации получены на приоритетных условиях участки леса, налоговые послабления. Также этой компании выделялись огромные суммы в виде субсидий. Взамен предприятие обязывалось производить пиломатериалы для реализации на внутреннем и внешнем рынках. Но вместо этого компания заготавливала кругляк и отправляла его в Китай через совместную фирму.

А чуть позже в уголовном деле прибавилось томов – замаячила «рука столицы» в лице начальника департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий министерства промышленности и торговли России Владимир Потапкин. Именно он, по версии сначала следствия, а теперь уже и обвинения в обмен на приличные суммы лоббировал интересы «Азии Леса» в столице.

- Следствием установлено, что обвиняемый (Александр Пудовкин – прим.ред.) под воздействием угроз директора одного из департаментов Минпромторга России в 2016-2019 годах передал ему через посредника взятку в размере 80 миллионов рублей за беспрепятственное выделение своей коммерческой организации необоснованной выплаты - 484 миллионов рублей государственной субсидии, - говорится в официальном сообщении на сайте Генеральной прокуратуры РФ. - При этом условия приоритетного инвестиционного проекта по созданию производства пиломатериалов его участником не выполнены.

СУД ИДЕТ

В марте 2020 года Центральный районный суд Хабаровска за несколько часов рассмотрел дело и приговорил первого фигуранта дела компании «Азия лес» экс-зампреда краевого правительства Василия Шихалёва к 4,5 годам условно с запретом занимать должности в системах государственной власти. Также с Шихалева должно быть взыскано более 77 миллионов рублей в пользу государства – сумма, которая бюджет не смог получить от аренды участков тайги компанией «Азия Лес».

Владимир Потапкин был этапирован в Хабаровск. Следствие в отношении него уже завершено. В суде, который прошел в октябре он был категоричен: «Денег я не брал». А вот Пудовкин свою вину признал и активно сотрудничал со следствием. Последнюю точку же в деле поставит теперь Центральный районный суд.

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