Обвиняемый во взятке экс-директор Минпромторга показал выписки из казино в хабаровском суде

Чиновник оказался замешанным в многомиллиардном «лесном деле» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хабаровском суде началось рассмотрение дела в отношении экс-чиновника Минпромторга Владимира Потапкина. Напомним, что он оказался замешанным в многомиллиардном «лесном деле» и обвиняется во взятке и превышении должностных полномочий. В доказательство невиновности господин Потапкин предоставил выписки о тратах в казино. Но не свои.

ЛЕС РУБЯТ

Владимир Потапкин занимал пост директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России. По версии обвинения, с 2016 по 2019 года чиновник получил взятку в более чем 78 миллионов рублей. Деньги дал гендиректор ООО «Азия лес» Александр Пудовкин, переводил через счета компании и посредника - юриста Антона Толмачева, который сейчас скрывается за границей.

Цель подкупа - включение «Азии лес» в список приоритетных проектов. Владимир Потапкин согласовал выделение компании субсидии на один миллиард рублей на проект глубокой деревопереработки в Солнечном районе (Хабаровский край). Деньги были как раз кстати предприятию, которое находилось на грани банкротства. Однако «Азия лес» обязательств не выполнила.

ВРЕМЯ ИСТОРИЙ

В суде Владимир Потапкин виновным себя не признал и категорично заявил: «Денег я не брал». В качестве доказательства, он предоставил выписки из казино, в которых значится сумма проигрыша: почти 284 миллиона рублей.

- По словам обвиняемого, Антон Толмачев был зависим от азартных игр: делал ставки в казино и проигрывал все деньги. Позиция защиты такова, что юристу никто бы не доверил деньги, иначе взятка бы не дошла до нужного человека, - рассказал близкий к следствию источник.

Защита считает, что господин Толмачев не передавал взятку Владимиру Потапкину, а занимал деньги под проценты и возвращал по частям.

Что касается главы «Азии лес» Александра Пудовкина, то его выпустили из СИЗО под домашний арест. Он заключил досудебное соглашение, дал показания на предполагаемых сообщников. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.

ОСУЖДЕННЫЕ ЩЕПКИ

Задержания в рамках «лесного дела» начались в 2019 году. В правительстве Хабаровского края проходили обыски, грозные силовики в масках заглядывали и на «Азию лес». Замешанными в деле оказались не только вышеперечисленные господа, но и экс-зампред правительства Хабаровского края Василий Шихалев. Он курировалреализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в регионе.

По версии следствия, бывший высокопоставленный чиновник лоббировал интересы Александра Пудовкина. Покровительство бывшего зампреда позволило компании незаконно вырубить леса на девять миллионов рублей.

Василий Шихалев вину признал, суд назначил ему четыре с половиной года условно.

Следующее заседание состоится 26 октября, «КП_Хабаровск» следит за развитием событий.

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