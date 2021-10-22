Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: губернатор края заключил пари, а в Хабаровске началась ярмарка «АмурФест. Осень»

Ежедневная подборка свежих новостей за 22 октября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Ежедневная подборка свежих новостей для любителей сэкономить время, но остаться в курсе событий. Публикуем главные инфоповоды за 22 октября.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ЕАО

78-летняя жительница Биробиджана переходила дорогу по пешеходному переходу, как вдруг на нее налетел автомобиль. Водитель «Тойоты Камри» не притормозил у пешеходного перехода и сбил женщину. Пенсионерка скончалась в больнице.

ХАБАРОВСКИЙ ТРЕНЕР ОБРЕЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Аккаунт мужчины в TIK-TOK набрал 400 тысяч подписчиков. Большую часть времени тренер проводит в спортивном зале, потому и решил снимать видео именно там. Идеи для своих роликов хабаровчанин сначала берет из похожего контента, а потом додумывает и преобразовывает их в своем стиле.

ВАГОНЫ СОШЛИ С РЕЛЬСОВ

Пятнадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов. ЧП случилось 21 октября в шестнадцати километрах от Комсомольска-на-Амуре. На месте работает следственная группа, которая разберется в обстоятельствах произошедшего.

ЯРМАРКА «АМУРФЕСТ. ОСЕНЬ»

22 октября на площади Ленина открылся краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Осень». В этот раз мероприятие приурочили к знаковой дате - 83-летию региона. Площадка фестиваля на главной городской площади разделена на несколько тематических зон: торговые ряды, сцена, фотозона, фудкорт, а между ними общее пространство.

ВЕЧНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Губернатор края Михаил Дегтярев бросил вызов приморскому губернатору и придумал необычное «наказание». По задумке, победителем пари будет считаться тот, чья хоккейная команда одержит больше побед в серии из четырех матчей этого сезона. В случае проигрыша маскот проигравшей команды на следующей игре наденет свитер соперника. Одну игру ХК «Амур» уже проиграл.