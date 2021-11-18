Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: подробности избиения подростка в Комсомольске-на-Амуре и надвигающийся страшный циклон

Подборка новостей за 18 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей региона, которые желают остаться в курсе событий края, затратив на это минимум времени, мы подготовили краткую подборку новостей за 18 ноября.

СТРАШНЫЙ ЦИКЛОН

С 22 на 23 ноября в Хабаровском крае пройдет сильный снег. Помимо осадков, ожидается сильная метель. Северо-восточный ветер подует со скоростью до 15-20 метров в секунду. Местами ожидается усиление ветра до 30 метров, а на побережье - до 35 метров в секунду. Из-за метели на дорогах образуется снежный накат и заносы.

ПОДРОБНОСТИ ИЗБИЕНИЯ ПОДРОСТКА

Недавно стало известно о том, что 13-летнего подростка из школы-интерната жестоко избил отец ученика той же школы. Он бил подростка в пах и сломал ему палец. Мужчина так поступил, потому что школьник якобы применял сексуальное насилие к его сыну. Однако родственники пострадавшего мальчика отрицают эту информацию.

ЧУТЬ НЕ ПОГИБЛИ

В Еврейской автономной области едва не погибли второклассники. Школьникам повезло, что недалеко от возможного места трагедии сотрудники МЧС патрулировали водоемы. В районе Невской улицы они заметили двух мальчишек, которые прыгали по тонкому льду залива. По замерзшему водоему во все стороны расползались трещины, которые появлялись под тяжестью второклассников.

НЕЗРЯЧИЕ ХОККЕИСТЫ

На тренировочном поле «Платинум Арены» прошло открытое занятие по следж-хоккею для незрячих детей. Это новое направление адаптивного спорта, которое начали развивать в этом году. Занимаются хоккеем дети из интерната для незрячих и слабовидящих детей дважды в неделю под руководством тренера по хоккею спортивной школы «Амур».

ХАБАРОВЧАНКА СТРОИТ КАРЬЕРУ В США

Известное выражение об американской мечте для Марии Кучеренко стало реальностью. Девушка построила неплохую карьеру и в родном городе, но в 2009 году отправилась в США по студенческой визе и осталась там надолго, став успешной моделью и успев поработать со многими знаменитостями из мира моды и музыки.