Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: в Де-Кастри сняли с должности главу сельсовета, а в Хабаровске зафиксирован первый случай заболевания гриппом

Подборка новостей за 25 ноября Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей Хабаровского края, которые не желают тратить много времени на прочтение текстов в новостной ленте, но при этом хотят остаться в курсе событий региона, мы подготовили подборку инфоповодов за 25 ноября.

ЦИКЛОН ЗАДЕРЖАЛСЯ

Циклон в Хабаровске задержался еще на один день. Температура утром в краевой столице достигла 13 градусов мороза. Все службы продолжают ликвидировать последствия непогоды, но этого оказывается недостаточно. Хабаровчан и комсомольчан призывают присоединиться к работам по очистке города.

В КРАЙ ПРИШЕЛ ГРИПП

В Хабаровске зафиксирован первый случай заболевания гриппом в этом сезоне. Вирус типа «А» выявили у двухлетнего ребенка. В крае предполагают что ситуация с пандемией COVID-19 может осложниться еще и этим штаммом гриппа.

ТИГР-СТРАННИК

Следы амурского тигра в Якутии, в правом притоке реки Учур, встретил 9 ноября летчик-наблюдатель Андрей Иванов. Увиденное он заснял на видео и сфотографировал. Следы были свежими. Автор видео сказал, что ширина найденного тигриного отпечатка составляет 12 сантиметров. Специалисты предполагают, что это может быть тот же тигр, которого в августе-сентябре зафиксировала фотоловушка в районе Шантарских островов.

ГРУЗОВИК СБИЛ ЖЕНЩИНУ

24 ноября в третьем часу ночи, неустановленный водитель сбил женщину, которая расчищала пути на железнодорожном переезде проспекта 60-летия Октября. ДТП произошло рядом с домом №1а/2 на улице Машинистов. По предварительной информации, пострадавшей 43 года, и она работает в «РЖД». Женщина получила травмы. Водитель скрылся с места происшествия.

УВОЛИЛИ ГЛАВУ СЕЛЬСОВЕТА

В Хабаровском крае главу Де-Кастринского сельского поселения уволили за покупку акций иностранной фирмы. В прокуратуре заявили, что чиновник нарушил антикоррупционное законодательство.