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Общество23 ноября 2021 8:30

Итоги дня с «КП» - Хабаровск»: задержка авиаперелетов из-за циклона и серьезные последствия COVID-19

Итоги прошедшего дня - в обзоре «Комсомольской правды» - Хабаровск»
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Подборка новостей за 23 ноября

Подборка новостей за 23 ноября

Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Для жителей края, которые желают оставаться в курсе событий, затратив на это минимум времени, мы подготовили подборку новостей за 23 ноября.

МЕСЯЧНАЯ НОРМА ОСАДКОВ

Хабаровск за ночь утонул в свежих снежных сугробах. Не все водители смогли откопать свою машину, чтобы добраться до работы. В некоторых домах замело подъездную дверь. Такого количества снега не было в краевой столице уже несколько лет. В Хабаровске выпало семнадцать миллиметров осадков.

ЗАДЕРЖИВАЮТСЯ ВЫЛЕТЫ САМОЛЕТОВ

Обильный снегопад, метель и ветер порывами до 20 метров в секунду серьезно осложнили обстановку на автодорогах края, парализовали авиасообщение и стали серьезной проблемой для пешеходов. 23 ноября задержали десять рейсов.

ОТ COVID-19 ДО ПСИХИАТРА

«КП» - Хабаровск» удалось пообщаться с одной из пациенток, которая после тяжело перенесенной инфекции COVID-19 была вынуждена обратиться в психоневрологический диспансер. Девушка не могла спать, ее мучили ночные кошмары. Очень мешала тревожность, было страшно находиться одной дома.

БЕЛЬГИЙСКАЯ ЛЕТЧИЦА ЗАСТРЯЛА В КРАЕ

Из-за непогоды отважная летчица Зара Резерфорд уже на две недели застряла в Аяне на севере Хабаровского края. До этого неделю девушка не могла вылететь из Магадана. Летчица отмечает, что она уже устает от снега и льда.

ОПРОВЕРГАЕМ СЛУХИ

В некоторых социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что три молочных завода в Хабаровском крае и ЕАО закрываются по причине банкротства. Сообщалось, что предприятия не выдерживают конкуренции с производителями, использующими сухое молоко. Однако в краевом министерстве сельского хозяйства частично опровергли эту информацию.

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