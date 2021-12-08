Белый порошок и тело, покрытое татуировками: появились фото из номера, где умер Дмитрий Ишаев

По предварительным данным, причиной смерти бизнесмена стали проблемы с сердцем. Фото: читатель "КП"

В распоряжении «КП-Хабаровск» появились эксклюзивные фото из номера, где скончался 49-летний сын экс-губернатора Хабаровского края Дмитрий Ишаев.

Напомним, бизнесмен умер 4 декабря в одной из гостиниц Хабаровска. В номере, помимо атрибутов роскошной жизни, нашли «запрещенку». По предварительным данным, сын влиятельного чиновника скончался от остановки сердца.

Напомним, о последних днях жизни Дмитрия Ишаева стало известно благодаря попавшему в сеть протоколу осмотра места ЧП. Его подлинность «КП» подтвердил источник в правоохранительных органах. Согласно протоколу, Дмитрий Ишаев заселился в гостиницу 2 декабря. В тот же день Дмитрий начал активно веселиться.

Тело Дмитрия покрыто татуировками. Фото: читатель "КП"

Сначала к нему в номер зашли две «неустановленные женщины» (с ними бизнесмен провел всю ночь), а днем к нему заходил неизвестный мужчина. Вечером 3 декабря Дмитрий позвонил своему охраннику и сказал, что тот может быть свободен. На следующий день секьюрити не смог дозвониться до своего шефа. В итоге охранник вместе с администратором гостиницы поднялись в номер. Там они обнаружили тело Дмитрия Ишаева.

В номере было множество элитного алкоголя. Фото: читатель "КП"

В номере был найден белый порошок. Фото: читатель "КП"

Как рассказал «КП-Хабаровск» источник в правоохранительных органах, сейчас сразу несколько силовых ведомств проводят проверку и ищут инсайдера, опубликовавшего в соцсетях протоколы осмотра с места ЧП. Дело в том, что в этих документах раскрываются личные данные некоторых свидетелей.

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