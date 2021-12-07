Евро, элитный виски и «запрещенка»: что нашли на месте смерти Дмитрия Ишаева в Хабаровске

Тело бизнесмена нашли в номере, рядом - атрибуты роскошной жизни Фото: Максим МОЛОТОВ

Вокруг смерти сына бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева всплывают новые факты. Напомним, Дмитрий Ишаев скончался 4 декабря в одной из самых дорогих гостиниц региональной столицы. Тело бизнесмена нашли в номере, рядом - атрибуты роскошной жизни.

ХРОНОЛОГИЯ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

Благодаря попавшим в сеть протоколам осмотра места ЧП, складывается картинка последних дней жизни Дмитрия Ишаева. Их подлинность «КП» подтвердил источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, в фешенебельную гостиницу бизнесмен заселился еще 30 ноября. Судя по протоколам, 2 декабря сын бывшего дальневосточного полпреда начал налегать на спиртное.

В этот же день, следует из документа, около 18:00 часов Дмитрий Ишаев зашел в номер с «неустановленной женщиной», через некоторое время к ним присоединилась еще одна незнакомка. С ними мужчина провел всю ночь и около 11:00 часов проводил. Также днем к бизнесмену заходил «неустановленный мужчина», который довольно быстро покинул номер. Больше к Дмитрию никто не приходил.

Гостиница, в которой нашли тело Дмитрия Ишаева Фото: Максим МОЛОТОВ

Третьего декабря около 13:00 часов Ишаев-младший, судя по данным из опубликованного протокола, «ходил по холлу этажа в одном банном полотенце, босиком». Около 21:00 часа бизнесмен позвонил охраннику, сообщил, что все хорошо и его услуги не требуются.

Примерно в 15:30 часов 4 декабря, как говорится в документе, секьюрити вместе с администратором поднялся к Дмитрию. Мужчина не подавал признаков жизни. Прибывшие врачи скорой констатировали смерть бизнесмена в 16:21 час.

ДЕНЬГИ И МЕФЕДРОН

На место тут же съехались сотрудники правоохранительных органов. В номере Дмитрия Ишаева нашли много интересного. Например, как следует из опубликованного протокола, виски Macallan, стоимость которого может доходить до 24 тысяч рублей за бутылку, банку из под пива, минеральную воду. В качестве закуски - сок и виноград. С места, по предварительным данным, изъято 8640 евро, 793 доллара, семь юаней, 1000 вон, 114800 рублей, золотая цепь и часы.

Дмитрий Ишаев и Игорь Ишаев Фото: Социальные сети

- Также обнаружены и изъяты - шприц, игла, жгут, портмоне, банковские карты, паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт на имя Ишаева Д. В., 2 сотовых телефона (iPhone12 и iPhone13). Также обнаружены интим-товары и аксессуары, - говорится в информации о происшествии.

Помимо в ящике шкафа оперативники нашли вскрытый пакет с кристаллическим белым веществом, тарелку, свернутый доллар и банковскую карту. Экспертиза показала: подозрительный порошок - смесь кокаина и мефедрона.

Вероятная причина смерти 50-летнего Дмитрия Ишаева - проблемы с сердцем. Во всяком случае, по словам источника «КП» в правоохранительных органах, на теле бизнесмена следов насилия не обнаружено.

«СЛИЛ И ПОПАЛ»

Как рассказал «КП-Хабаровск» источник в правоохранительных органах, сейчас силовики ищут того, кто «слил» протоколы с места осмотра гостиничного номера в интернет.

- В опубликованных протоколах имеется информация о месте происшествия, являющаяся конфиденциальной. Кроме того, в них содержатся личные данные свидетелей, которые также составляют тайну следствия, - сообщил наш собеседник

ЗАГАДОЧНЫЕ СМЕРТИ И ИЗБИЕНИЯ

Имя Дмитрия Ишаева неоднократно попадало в СМИ на фоне скандалов. Например, любовница бизнесмена выпала из окна при загадочных обстоятельствах, пока сам мужчина спал, а его бывшая жена погибла при пожаре.

Судя по протоколам, 2 декабря сын бывшего дальневосточного полпреда начал налегать на спиртное Фото: Социальные сети

Сын бывшего главы Хабаровского края также подозревался в избиении полковника МВД во Владивостоке. Последний скандал был связан с побоями тестя. У пожилого мужчины диагностировали ушиб головного мозга, перелом свода черепа, гематомы и перелом нижней челюсти.

На скамью подсудимых Дмитрий Ишаев не попал ни разу.

«ПАПА» ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Чего не сказать об отце бизнесмена Викторе Ишаеве. В разные годы он занимал посты губернатора Хабаровского края, министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента РФ в ДФО. В отставку Виктора Ишаева отправил Владимир Путин в 2013 году после катастрофического наводнения в Приамурье, ЕАО и Хабаровском крае. Бывший чиновник перешел на работу в Роснефть в качестве вице-президента, курировал дальневосточное направление.

Виктор Ишаев Фото: Игорь НОВИКОВ

В 2019 году Ишаева-старшего задержали по подозрению сперва в мошенничестве на пять миллионов рублей и отправили под домашний арест. В 2020-м обвинение переквалифицировали на растрату денег корпорации. Суть обвинений сводилась к тому, что экс-губернатор сдавал предприятию офис в Хабаровске по завышенной цене через аффилированные фирмы.

На счета Виктора Ишаева был наложен арест. По разным источникам, в банках у экс-губернатора Хабаровского края хранилось порядка девяти миллионов рублей, 500 евро, 13 тысяч долларов, 2000 иен и около 760 юаней.

Приговор - условное лишение свободы сроком на пять лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей.

БЫВШИЙ ЛИХАЧ И НЫНЕШНИЙ МУЗЫКАНТ

Еще один член семьи Ишаевых - внук Виктора Ивановича Игорь. В марте 2017 года он за рулем роскошного Mercedes CLS, чья стоимость стартует от 5,5 миллиона рублей. Парень гнал со скоростью под 200 километров в час и спровоцировал ДТП на МКАД с опрокинутой фурой и двумя легковушками. Пострадал друг Игоря, который сидел на пассажирском сидении. В соцсетях Ишаев-младший опубликовал разгневанный пост, посвященный злым языкам. Его суть сводилась к слудеющему: «Вы мне завидуете, я успешнее и богаче вас, все хейтеры будут наказаны».

В марте 2017 года Игорь Ишаев попал в первое ДТП Фото: Социальные сети

Чуть больше года назад парень вновь попал в сводки ГИБДД. В этот раз парень угодил в аварию без прав и на Porsche Panamera. Стоит такой в среднем 7 миллионов рублей. На бешеной скорости Игорь мчался по центру Москвы и протаранил Porsche Cayenne и в Audi. Позже экспертиза нашла в крови экс-хоккеиста алкоголя менее 0,1 промилле – минимум три кружки пива. Обошлось без пострадавших, парня отправили под административный арест на 12 суток.

В 2018 году Игорь пришел на шоу «ДОМ-2». «Золотой внук» хотел забрать с телестройки красавицу Елизавету Триандафилиди, с которой ранее ходил на свидание. Парень дарил девушке дорогие подарки, но во что-то серьезное роман не перерос – участница шоу заявила, что ее сердце занято.

Красотка, с которой крутил роман Игорь Ишаев Фото: Социальные сети

Сейчас Игорь Ишаев занимается музыкой. Он выпустил несколько треков и клип. Свой образ жизни, как говорит парень, он пересмотрел полностью и даже ходит в церковь.

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