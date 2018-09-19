Видео: Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал вместе прогулялись по берегу Амура в Хабаровске

19 Сент. 08:04 2018-09-19T11:15:41+03:00

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В сети появились фотографии и видео совместной прогулки Шпорта и Фургала по берегу Амура в Хабаровске. На кадрах запечатлено, как оппоненты что-то активно обсуждают, но ветер мешает уловить суть беседы.

Невооруженным взглядом видно, что ролик снят профессионалами. На кадрах: виды Амура и кандидаты в губернаторы с разных ракурсов. В завершении 53-секундного ролика оппоненты жмут руки, а Сергей Фургал произносит: «До выборов, Вячеслав Иванович! До 23-го! Точнее, до 24-го. До свидания».

Напомним, что Вячеслав Шпорт предложил Сергею Фургалу пост вице-губернатора в обновленном правительстве региона. Либерал-демократ согласился, при условии победы действующего главы региона.

Что это было? За разъяснением мы обратились к известному политологу, который попросил сохранить свою анонимность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/669447" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал вместе прогулялись по берегу Амура в Хабаровске.Социальные сети

- Так как разговоров не слышно, мы можем анализировать исключительно картинку. Нам показывают, что стороны достигли определенных договоренностей и ситуация стабильна. Создают такую видимость совместной работы и подчеркивают, что Сергей Фургал согласился прийти в команду губернатора сам. Этот ход, скорее всего, может сказаться на явке - народ подумает: «А зачем тогда идти на выборы?»

Тем временем в редакцию "КП-Хабаровск" прислали видео, на котором слышно, о чем говорят кандидаты в губернаторы края. Они обсуждают осеннюю путину и отмену льгот, скорее всего, на проезд в общественном транспорте.

Второй тур выборов губернатора Хабаровского края состоится 23 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/669467" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, в котором слышно, о чем беседуют Шпорт и Фургал.Социальные сети

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Фургал может стать преемником губернатора Хабаровского края и лидера ЛДПР - политолог Илдус Ярулин

Победа господина Фургала в первом туре выборов главы Хабаровского края говорит о доверии населения к либерал-демократу. По сути своей действующий губернатор, по мнению Илдуса Ярулина, усиливает свою команду, которая 9 сентября во многом показала свою неэффективность. Для создания «правительства народного доверия» Вячеславу Шпорту, как говорит политолог, не хватает пока еще действующего мэра Хабаровска Александра Соколова(победитель выборов мэра Сергей Кравчук официально еще не вступил в должность - прим.ред.).

- Никаких партийных разногласий, а только интересы края, который на фоне того, что творится в Приморье, может стать локомотивом развития Дальнего Востока. Это во многом связано и с инвестициями, потому что деньги идут туда, где порядок и тишина, а не разного рода бунты, - считает Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов. (читать далее...)

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