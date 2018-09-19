Экс-мэр Хабаровска поработает в краевом правительстве по предложению губернатора

СЕГОДНЯ 06:50 2018-09-19T07:27:57+03:00

Экс-мэр Хабаровска уйдет на работу в правительство края по предложению губернатора Фото: Администрация Хабаровска

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Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт сделал предложение бывшему градоначальнику дальневосточной столицы войти в команду правительства региона. По словам губернатора, Александр Соколов принял приглашение.

- Будем перестраивать правительство и многое менять, - сказал Вячеслав Шпорт. – В нашу команду я уже пригласил Александра Соколова, он пока ничем не занят, но согласился прийти и поработать. У него большой опыт, вместе будем смотреть и трудиться.

Ранее аналогичное предложение господин Шпорт сделал своему сопернику во втором туре выборов губернатора Хабаровского края Сергею Фургалу. Кандидат от ЛДПР согласился, но при условии победы действующий глава региона.

Кроме этого, приглашение вступить в свою команду глава региона сделал и другим участникам первого тура выборов, который состоялся 9 сентября.

- Работа всем найдется и вместе мы сможем реализовывать те предложения, которые они сформулировали в своих предвыборных кампаниях. Я все здоровые силы приглашаю к сотрудничеству на благо жителей Хабаровского края, - заявил ранее глава региона.

СПРАВКА "КП"

Александр Соколов руководил Хабаровском 18 лет. В последних выборах градоначальника, которые состоялись 9 сентября, он участия не принимал. Победу одержал вице-мэр Сергей Кравчук. Пока новый градоначальник в должность не вступил.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Фургал может стать преемником губернатора Хабаровского края и лидера ЛДПР - политолог Илдус Ярулин

Победа господина Фургала в первом туре выборов главы Хабаровского края говорит о доверии населения к либерал-демократу. По сути своей действующий губернатор, по мнению Илдуса Ярулина, усиливает свою команду, которая 9 сентября во многом показала свою неэффективность. Для создания «правительства народного доверия» Вячеславу Шпорту, как говорит политолог, не хватает пока еще действующего мэра Хабаровска Александра Соколова(победитель выборов мэра Сергей Кравчук официально еще не вступил в должность - прим.ред.).

- Никаких партийных разногласий, а только интересы края, который на фоне того, что творится в Приморье, может стать локомотивом развития Дальнего Востока. Это во многом связано и с инвестициями, потому что деньги идут туда, где порядок и тишина, а не разного рода бунты, - считает Илдус Ярулин, руководитель Хабаровского регионального отделения Российского общества политологов. (читать далее...)

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