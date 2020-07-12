2020-07-12T09:16:05+03:00
Общество

Правительство Хабаровского края просит жителей уйти с улиц

Несанкционированные митинги могут привести к массовым задержаниям, кроме того есть реальный риск получить через две недели неконтролируемую вспышку коронавируса
Ксения ТУРТЫГИНА
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Власти края всерьез опасаются, что жители пострадают из-за участия в несанкционированных акцияхВласти края всерьез опасаются, что жители пострадают из-за участия в несанкционированных акцияхФото: Борис КОКУРИН
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В связи с сегодняшними протестными акциями в Хабаровске и некоторых других поселениях Хабаровского края, правительство края обращается к жителям с просьбой не участвовать в несанкционированных митингах.

- Уважаемые жители Хабаровского края! На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции, - обращается правительство Хабаровского края к жителям. - Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению covid-19. Берегите себя и своих близких!

Напомним, что депутаты фракции ЛДПР в Хабаровском крае готовят документы для проведения санкционированной акции поддержки Сергея Ивановича. Об этом сообщал Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской думы. Как только документы пройдут все стадии согласования, депутаты через СМИ, в том числе через наше издание сообщат, где и когда состоится акция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Правительство Хабаровского края просит жителей уйти с улиц
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