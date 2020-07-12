Правительство Хабаровского края просит жителей уйти с улиц
В связи с сегодняшними протестными акциями в Хабаровске и некоторых других поселениях Хабаровского края, правительство края обращается к жителям с просьбой не участвовать в несанкционированных митингах.
- Уважаемые жители Хабаровского края! На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции, - обращается правительство Хабаровского края к жителям. - Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, в регионе складывается опасная обстановка по распространению covid-19. Берегите себя и своих близких!
Напомним, что депутаты фракции ЛДПР в Хабаровском крае готовят документы для проведения санкционированной акции поддержки Сергея Ивановича. Об этом сообщал Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской думы. Как только документы пройдут все стадии согласования, депутаты через СМИ, в том числе через наше издание сообщат, где и когда состоится акция.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала: что известно к этому часу (читать далее)
- На политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог о задержании губернатора Хабаровского края (читать далее)
- Биография Сергея Фургала: главное, что известно о задержанном губернаторе Хабаровского края (читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»