В Хабаровске продолжаются стихийные митинги

В Хабаровске не утихают волнения, связанные с задержанием и арестом Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края. С утра 12 июля по различным информресурсам распространилось видео, на котором видно, как в «белый дом» - здание правительства Хабаровского края – заходят цепочкой бойцы ОМОНа в полной амуниции.

Примерно к полудню возле белого дома начали собираться люди с плакатами «Свободу Фургалу» и другими. Крыльцо здания правительства оцепили сотрудники полиции. Протестующие, постояв какое-то время возле главного дома края, двинулись по улице Муравьева-Амурского.

В истории России по пальцам одной руки можно сосчитать случаи, когда бы народ вставал на защиту чиновникаФото: Борис КОКУРИН

По сообщения корреспондентов «КП» - Хабаровск» в это же время в районе Комсомольской площади формировалась автоколонна. На автомобилях виднелись наклейки «Я/МЫ Сергей Фургал», самодельные плакаты «Свободу Фургалу», «Свободу губернатору» и так далее. Некоторые приехали с флагами Хабаровского края. И абсолютно все водители жали клаксоны на всем пути следования. Они повторяли маршрут вчерашнего «марша Фургала»: Муравьева-Амурского – Тургенева – ул. Ленина – пл. им. Ленина.

Чуть ли не на каждом втором автомобиле можно увидеть наклейки и плакатыФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Пешие колонны стихийного митинга также двигались по схожему маршруту.

- Протестующие дошли до Комсомольской площади и двинулись назад к площади Ленина, - передал Борис Кокурин, корреспондент «КП» - Хабаровск», с места событий.

Наш журналист заметил, что по сравнению с мирно настроенным шествием 11 июля, сегодня протестующие настроены более агрессивно. Были и попытки провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов. У многих журналистов сложилось впечатление, что сегодня на улицы вышли те, кто хочет использовать народное недовольство в целях, не связанных с поддержкой Сергея Фургала. Если вчера звучали лозунги «Свободу Фургалу», «Наш выбор – наш Фургал», то сегодня в основном выкрикиваются антиправительственные и антипрезидентские. Вероятность того, что народный протест обернется массовыми беспорядками с жесткими задержания становится все выше час от часу.

Кому-то не хватило мощности клаксона и он выставил колонкуФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В связи с этим пресс-служба губернатора Хабаровского края и комитет по информационной политике обращаются к хабаровчанам и жителям всего края с просьбой не участвовать в несанкционированных акциях. Есть опасение, что перехлестнувшись через некий разумный порог, народное возмущение больше повредит Сергею Ивановичу, чем принесет пользы.

Напомню, сейчас наш губернатор находится в Москве, в Лефортово, куда он помещен по решению Басманного суда. Сергея Ивановича обвиняют в соучастии в заказных убийствах двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, совершенных в 2004 и 2005 годах.

«Комсомолка» следит за развитием событий. Сегодня, 12 июля, в 19 часов в эфире радио «КП» - Хабаровск» на частоте 88,3 fm мы обсудим сложившуюся ситуацию, в том числе и с ведущими российскими политологами.

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Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу»

На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политики. Передает наш спецкор Владимир Ворсобин (подробности)