В Хабаровске продолжаются стихийные митинги
В Хабаровске не утихают волнения, связанные с задержанием и арестом Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края. С утра 12 июля по различным информресурсам распространилось видео, на котором видно, как в «белый дом» - здание правительства Хабаровского края – заходят цепочкой бойцы ОМОНа в полной амуниции.
Примерно к полудню возле белого дома начали собираться люди с плакатами «Свободу Фургалу» и другими. Крыльцо здания правительства оцепили сотрудники полиции. Протестующие, постояв какое-то время возле главного дома края, двинулись по улице Муравьева-Амурского.
В истории России по пальцам одной руки можно сосчитать случаи, когда бы народ вставал на защиту чиновникаФото: Борис КОКУРИН
По сообщения корреспондентов «КП» - Хабаровск» в это же время в районе Комсомольской площади формировалась автоколонна. На автомобилях виднелись наклейки «Я/МЫ Сергей Фургал», самодельные плакаты «Свободу Фургалу», «Свободу губернатору» и так далее. Некоторые приехали с флагами Хабаровского края. И абсолютно все водители жали клаксоны на всем пути следования. Они повторяли маршрут вчерашнего «марша Фургала»: Муравьева-Амурского – Тургенева – ул. Ленина – пл. им. Ленина.
Чуть ли не на каждом втором автомобиле можно увидеть наклейки и плакатыФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
Пешие колонны стихийного митинга также двигались по схожему маршруту.
- Протестующие дошли до Комсомольской площади и двинулись назад к площади Ленина, - передал Борис Кокурин, корреспондент «КП» - Хабаровск», с места событий.
Наш журналист заметил, что по сравнению с мирно настроенным шествием 11 июля, сегодня протестующие настроены более агрессивно. Были и попытки провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов. У многих журналистов сложилось впечатление, что сегодня на улицы вышли те, кто хочет использовать народное недовольство в целях, не связанных с поддержкой Сергея Фургала. Если вчера звучали лозунги «Свободу Фургалу», «Наш выбор – наш Фургал», то сегодня в основном выкрикиваются антиправительственные и антипрезидентские. Вероятность того, что народный протест обернется массовыми беспорядками с жесткими задержания становится все выше час от часу.
Кому-то не хватило мощности клаксона и он выставил колонкуФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
В связи с этим пресс-служба губернатора Хабаровского края и комитет по информационной политике обращаются к хабаровчанам и жителям всего края с просьбой не участвовать в несанкционированных акциях. Есть опасение, что перехлестнувшись через некий разумный порог, народное возмущение больше повредит Сергею Ивановичу, чем принесет пользы.
Напомню, сейчас наш губернатор находится в Москве, в Лефортово, куда он помещен по решению Басманного суда. Сергея Ивановича обвиняют в соучастии в заказных убийствах двух бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, совершенных в 2004 и 2005 годах.
«Комсомолка» следит за развитием событий. Сегодня, 12 июля, в 19 часов в эфире радио «КП» - Хабаровск» на частоте 88,3 fm мы обсудим сложившуюся ситуацию, в том числе и с ведущими российскими политологами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
- Задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала: что известно к этому часу (читать далее)
- На политической карьере Фургала, наверное, можно поставить крест: политолог о задержании губернатора Хабаровского края (читать далее)
- Биография Сергея Фургала: главное, что известно о задержанном губернаторе Хабаровского края (читать далее)
Хабаровск огрызнулся маршем «Свободу Фургалу»
На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политики. Передает наш спецкор Владимир Ворсобин (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»