Люди выбирают человека под события - Павел Минакир Фото: Максим МОЛОТОВ

Сегодня, 19 сентября, один из выдающихся дальневосточников, академик РАН Павел Минакир появился на избирательном участке №200 в Дальневосточном государственном медицинском университете в Хабаровске. Профессор пришел проголосовать и, естественно, стал предметом внимания журналистов. Его попросили выразить личное отношение к сегодняшним выборам.

Научный руководитель Института экономических исследований ДВО РАН высказал свое отношение к сегодняшним выборам Фото: Максим МОЛОТОВ

- Я хожу на выборы с глубоких советских времен. Так что для меня - это привычка. Чего и всем желаю. Что же касается дня сегодняшнего… Я давно пришел к выводу, что люди склонны выбирать не человека, чтобы он вершил какие-то события, а наоборот – человека под события. То есть мы примерно представляем, что нас ожидает, надеемся на лучшее и выбираем политика, который эти ожидания оправдает и в итоге сделает жизнь лучше. Политика и выборы – это не красочные плакаты, не потоки слов и не сколь угодно радикальные лозунги. В политике, как в спорте. Нельзя поставить рекорд и потом всю жизнь почивать на лаврах. Рекорд нужно постоянно подтверждать, и стремиться к новым. Так и здесь. В политике недостаточно один раз прокукарекать, а потом делать вид, что так и надо. Дела нужны. Вот люди за дела и голосуют, - сказал Павел Минакир, профессор, доктор экономических наук.

Также он добавил, что кто бы ни стоял у руля, если такой человек является действительным выразителем воли и желаний народных множеств, у него все получится. Затем мы и ходим на выборы.

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