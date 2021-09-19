Явка на выборах в 2021 году в Хабаровском крае: данные на 12:00 Фото: Максим МОЛОТОВ

Сегодня, 19 сентября, в Хабаровском крае проходит последний день выборов за депутатов в Госдуму и губернатора региона.

- Мы уже обладаем информацией о количестве проголосовавших на 12:00. На текущий момент явка составила 28,66% от общей численности избирателей Хабаровского края. Это практически 280 тысяч человек. За последние два часа проголосовало более 50 тысяч избирателей. Видимо, мы еще не привыкли, что голосование проводится все три дня. Многим, наверное, действительно удобно прийти голосовать в воскресенье. Действительно, именно в эти часы традиционно явка достаточно большая, люди идут с охотой. Если посмотреть на камеры, то можно убедиться, что на избирательных участках людей сейчас достаточно много. На некоторых избирательных участках могут быть незначительные скопления людей, но я бы не назвал это очередью, потому что процесс голосования очень организован. Время ожидания получение бюллетеня совсем незначительное. Количество проголосовавших на дому не превышает 3% от общей численности избирателей. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим увеличение этого количества, так как сейчас как раз возвращаются избирательные комиссии с утреннего голосования на дому, - рассказал Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

Напомним, что 19 сентября в 10:00 явка на выборы за кандидатов на пост губернатора составляла 22,88% или 220 143 человека, а на выборы депутатов в Госдуму 23,32% или 226 622 человек.

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