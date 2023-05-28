Салют на День города не запустили в Хабаровске

Салют не запустили в День года в Хабаровске Фото: Елена БЯНКИНА

Уже ставший традицией праздничный салют в День города в 2023 году не запустили. 27 мая на 165-летие Хабаровска прошли другие праздничные мероприятия. 28 мая в городе проходят фестивали, главным из которых станет выступление оркестров в рамках «Амурских волн».

В 12:00 возле краевого цирка на аллее военных музыкантов участники мероприятия провели церемонию полива деревьев. Далее состоятся несколько концертов и праздничный марш-парад. Посмотреть на него могут все жители города. Выступления проходят:

- с 12:00 до 13:00 в парке «Динамо»;

- с 16:00 до 17:00 на Муравьева-Амурского;

- с 17:00 до 21:00 на Комсомольской площади.

В 13:00 у колеса обозрения на набережной начался праздничный концерт «Хабаровск - мой город родной». Мероприятие проводит «Комсомольская правда» - Хабаровск». Всех желающих приглашают к участию.

Напомним, из-за марш-парада военных оркестров, в городе перекрыты несколько улиц. Ознакомиться со схемой перекрытия дорог можно по ссылке в материале «КП» - Хабаровск».

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