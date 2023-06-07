Что произошло в ночь 7 июня в Хабаровске

В магазинах Хабаровска ищут суррогатный сидр, убивающий людей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Краевое управление Роспотребнадзора держит под контролем вопрос массового отравления людей суррогатным сидром. От него пострадали десятки человек, есть летальные случаи и количество смертей продолжает расти. Магазины Хабаровска проверяют на наличие в ассортименте опасного алкоголя. По данным Роспотребнадзора, в регион продукция не поступала, но жителей все равно просят быть осторожными.

Дворовой пес в Хабаровске спас своего четвероногого друга, позвав людей на помощь. Собака обратила на себя внимание прохожих и отвела к месту, где другое животное провалилось в колодец. Неравнодушные люди помогли псу выбраться на волю.

Хабаровчанка Наталья Оскар завоевала титул «Миссис Россия - 2023». На конкурсе она представляла весь Дальний Восток и стала первой в регионе, кто одержал абсолютную победу.

Пожарные спасли семь человек из горящей многоэтажки. Людей без сознания посреди ночи выносили на свежий воздух из задымленных квартир. Врачи принимали пострадавших и оказывали им первую помощь.

Пробежавший пятилетнюю кругосветку путешественник Руслан Шакин добрался до Хабаровска. За эти годы он побывал в 17 странах на шести континентах. Последней в маршруте стала Россия. От Хабаровска до финиша ему осталось преодолеть всего несколько сотен километров.

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