Что произошло в ночь 7 июня в Хабаровске

В магазинах Хабаровска ищут суррогатный сидр, убивающий людей
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Краевое управление Роспотребнадзора держит под контролем вопрос массового отравления людей суррогатным сидром. От него пострадали десятки человек, есть летальные случаи и количество смертей продолжает расти. Магазины Хабаровска проверяют на наличие в ассортименте опасного алкоголя. По данным Роспотребнадзора, в регион продукция не поступала, но жителей все равно просят быть осторожными.
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