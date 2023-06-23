Что произошло в ночь на 23 июня в Хабаровском крае

Человеческий череп нашли на стройплощадке в Хабаровске Фото: Евгений Черников
В Хабаровске нашли череп человека во время строительства набережной в центре города. Археологи и полиция гадают над происхождением странной находки. Одни считают ее бутафорией, другие не исключают, что это останки средневековых людей.
Водитель фуры погиб, когда машину занесло, и она перевернулась. Авария произошла в удаленной местности, поэтому полиции пришлось добираться туда на поезде, а двух пострадавших мужчин эвакуировали на вертолете в больницу Хабаровска.
Скандал разгорелся в Железнодорожном районе Хабаровска между жильцами ЖК «Восточный», управляйками и застройщиком, который строит ЖК «Дуэт» по соседству. Люди боятся, что им отрежут единственный выезд со двора.
Хабаровчанка стала жертвой нападения неизвестного мужчины. Вечером она шла домой через Пятую площадку, когда кто-то схватил ее за плечи и потащил в кусты.
Жители региона ждут безвиза с Китаем. Минэкономразвития анонсировало облегченный миграционный режим. Он даст право туристам из России и КНР находиться на территории страны-партнера без визы в течение 15 дней.
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