Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 25 июля

Двое молодых людей упали с 14 этажа в Хабаровске Фото: скриншот из видео

Двое студентов упали с 14 этажа высотки в Хабаровске. 18-летний парень и 19-летняя девушка погибли от полученных травм. Как молодые люди оказались на общем балконе многоэтажки и что привело к трагедии, выясняют следователи. А знакомые пары выдвигают свои теории произошедшего.

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