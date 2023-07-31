Что произошло в Хабаровском крае к утру 31 июля: главные новости

Медвежонок вышел на трассу Лидога - Ванино в Хабаровском крае Фото: скриншот из видео

Бурый медвежонок бродит у трассы Лидога - Ванино в поисках еды. Люди прикормили его около недели назад и теперь косолапый выходит к останавливающимся машинам в надежде получить какое-нибудь лакомство.

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