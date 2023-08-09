Жителя Хабаровского края судят за смерть водителя фуры на мосту через реку Хор

Через неделю мужчина сам сдался правоохранительным органам Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае 9 августа начался суд над обвиняемым в ДТП на мосту через реку Хор. Напомним, что 4 апреля «Лексус» влетел в фуру. Большегруз протаранил ограждение и рухнул в воду. Пассажирка спаслась, 63-летний водитель фуры погиб.

Владелец «Лексуса» вместе с пассажиром покинули место аварии. 37-летний подсудимый говорил следователям, что ждал, пока к нему кто-то подойдет. Потом ему стало плохо, и на попутке он доехал до Хабаровска, где лег в больницу с черепно-мозговой травмой.

Через неделю мужчина направил явку с повинной через адвоката и сам сдался правоохранительным органам. Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Потерпевшим признан отец погибшего.

Водителя отправили в СИЗО. Выяснилось, что мужчина сел за руль «Лексуса» без удостоверения. В 2001 году его лишили прав за пьяную езду. Новый документ подсудимый не получал, а значит, не мог управлять машиной.

- Потерпевший заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с его участием, но прилететь не успел. Заседание перенесено на 3 октября 2023 года, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Мужчине грозит от пяти до 12 лет колонии.

После ДТП в реке пропали бочки с химикатами, которые вез водитель фуры. Позже груз нашелся. По данным специалистов, химикаты не нанесли урон Хору.

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