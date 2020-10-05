Появились предварительное расписание игр Чемпионата России по хоккею с мячом: хабаровский «СКА-Нефтяник» начнет его 7 ноября. Фото с сайта ФХМ России

Свершилось. Федерация хоккея с мячом России наконец-то опубликовала календарь Чемпионата России сезона 2020-2021 годов. Такого шага ждали от нее гораздо раньше, но, как сообщили в ФХМР, корректировка расписания из-за сложной ситуации, сложившейся в стране с пандемией коронавируса, потребовала дополнительного времени.

Кстати, к разочарованию болельщиков календарь вышел неполным - только с 7 ноября по 1 декабря. Но они и за это готовы сказать спасибо спортивным функционерам - появилась хоть какая-то определенность.

- Дирекция по организации и проведению соревнований сообщает, что календарь игр Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2020-2021 годов публикуется в сокращенном виде - первые восемь туров с 7 ноября до 1 декабря 2020 года включительно, - рассказали в Федерации хоккея с мячом России. - Причины решения: возможная отмена международных соревнований на территории России, возможное решение Международной федерации хоккея с мячом (FIB) об отмене Кубка мира среди клубных команд в городе Красноярске в декабре 2020 года, и, наконец, возможная отмена международных турниров с участием сборных команд России в хоккейном сезоне 2020-2021 годов в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Также в ФХМР сообщили, что решение по Кубку мира и другим турнирам FIB примет 1 ноября 2020 года, и только после этого дирекция сформирует даты проведения остальных туров календаря чемпионата. Предположительная дата, до которой это будет сделано - 5 ноября 2020 года.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 2020-2021 ДЛЯ ХК «СКА-НЕФТЯНИК» ДО 1 ДЕКАБРЯ

7 ноября 2020 года (суббота). «СКА-Нефтяник» - «Мурман»

10 ноября 2020 года (вторник). «СКА-Нефтяник» - «Динамо»

14 ноября 2020 года (суббота). «СКА-Нефтяник» - «Строитель»

17 ноября 2020 года (вторник). «СКА-Нефтяник» - «Родина»

21 ноября 2020 года (суббота). «Водник» - «СКА-Нефтяник»

24 ноября 2020 года (вторник). «Старт» - «СКА-Нефтяник»

28 ноября 2020 года (суббота). «Енисей» - «СКА-Нефтяник»

1 декабря 2020 года (вторник). «Кузбасс» - «СКА-Нефтяник»

Также напомним, что уже 10 октября хабаровский клуб по хоккею с мячом примет участие в «Финале четырех» - финальных матчах за Кубок России. Соперником хабаровчан в полуфинале станет ульяновская «Волга», вторую пару образуют московское «Динамо» и красноярский «Енисей». Судьба престижного трофея решится уже 11 октября.

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