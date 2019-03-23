Бойцовский клуб закрывается: Аллахверанов–старший по решению хабаровского суда спустя шесть лет заплатит за свое преступление

«КП»-Хабаровск» уже писала о том, с чего началось одно из самых громких уголовных дел 2017 года. Тогда про Анара Аллахверанова, до смерти забившего в центре Хабаровска чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева, узнала вся страна. Молодой студент профессионально занимался борьбой, подрабатывал тренером в клубе своего старшего брата, но вскоре пустился в бега, рассчитывая на то, что не попадет за решетку. Но его поймали и отправили в колонию на 18 лет за убийство именитого спортсмена.

Общественность после трагедии в семье Драчевых заявила, младший Аллахверанов пошел по стопам старшего. Их домыслы не беспочвенны. Натиг – брат Анара на тот момент уже отбывал наказание в тюрьме, за то, что едва не сделал приятеля инвалидом.

Напомним, что началось все еще в далеком 2013 году, когда Дмитрий Уваров (имя изменено – прим.ред.) попал в больницу после того, как Натиг вместе со своим другом избили его. Сам Дмитрий уверен, что это из-за того, что он принял решение выйти из преступной группировки Аллахверанова.

В 2015 году обоих бойцов осудили, однако Дмитрию дальше пришлось жить вместе с серьезным медицинским диагнозом и сложным материальным положением. Не так давно адвокат Уварова стала добиваться того, чтобы в рамках гражданского иска ему компенсировали моральный ущерб, потому что ему до сих пор приходится ежедневно принимать лекарства.

- Нам это стоило колоссальных усилий. Тем не менее удалось добиться справедливого решения, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Наталья Шмонина, адвокат. –На заседания мы предоставила все медицинские справки, подтверждающие диагноз моего подзащитного. Приглашенный специалист подтвердил, что все это последствия того происшествия. В итоге по решению суда Натиг и второй обвиняемый в этом уголовном деле должны компенсировать причиненный ущерб в размере одного миллиона рублей - по 500 тысяч рублей с каждого.

В скором времени Натиг, став беднее на полмиллиона рублей, выйдет из колонии. Его младшему брату Анару свобода пока только снится, потому что ему предстоит провести за решеткой еще много лет. Пока адвокаты Аллахверанова-младшего пытаются добиться другого решения суда, подав апелляцию. Но на сегодня решение суда остается прежним.

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