Экс-сержанту полиции, наблюдавшему за дракой Андрея Драчева и Анара Аллахверанова, вынесли приговор

Владимир Овчинников – летом 2017 года он еще числился в списке сержантов МВД. Уже в августе переквалифицировался из тех, кто ловит преступников в самого преступника. Об этом резонансном уголовном деле знал не только весь Хабаровск.

Новость о том, что в центре города напротив популярного кафе до смерти избили чемпиона России по пауэрлифтингу Андрея Драчева молниеносно распространилась в сети. После происшествия обвинения выдвинули четверым: Анару Аллахверанову – студенту, убившему спортсмена, Владимиру Овчинникову - полицейскому, не предотвратившему драку, и двум сотрудникам росгвардии - за халатность. Анар уже выслушал приговор суда – его отправили за решетку на 18 лет. Действующим сотрудникам органов и Владимиру все еще предстоит. Пока очередь дошла до Овчинникова.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

В марте 2019 после долгих судебных разбирательств, рассмотрение дела вышло на финишную прямую. Десятки свидетелей дали показания и рассказали, как все происходило на самом деле ранним утром у кафе в центре города. Объективно, можно говорить о том, что Владимир не предотвратил драку между своим знакомым Анаром и титулованным спортсменом Андреем.

Сотрудников полиции он не вызывал, ровным счетом, как и бригаду скорой помощи. Нет, разумеется, он не забыл, что на тот момент являлся стражем правопорядка, правда на отдыхе. Овчинников вполне откровенно и честно говорил прибывшим на место сотрудникам росгвардии о том, что он такой же, как они, и что сам способен разобраться в случившемся. Однако в результате одного человека уже нет в живых, а второй находится за решеткой.

На минувшей неделе Владимир Овчинников выступил в Центральном районном суде с последним словом.

- Я приношу свои искренние извинения семье Андрея Драчева, и надеюсь на справедливое решение суда, - коротко и лаконично сказал Владимир Овчинников, экс-сержант полиции.

Судья объявил о перерыве, после которого фигуранту уголовного дела вынесут приговор суда.

ПОГОНЫ СНЯЛ, НО РОБУ НЕ НАДЕЛ

Напомним, что после того, как в отношении Владимира Овчинникова возбудили уголовное дело, парня уволили из органов. Сторона обвинения ходатайствовала о том, чтобы Владимира отправили за решетку на пять лет, родственники Андрея Драчева просили о самом суровом наказании – 10 годам лишения свободы, а сторона защиты хотела оправдать фигуранта. И вот, спустя больше года, экс-сержанту вынесли приговор.

- Обвиняемого в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека приговорили к 2 годам и шести месяцам лишения свободы условно, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Марина Понкратова, старший помощник прокурора Центрального района. – Кроме того, ему запрещено в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах.

Скорее всего, тот факт, что Овчинников остался на свободе без внимания не пройдет. Приговор пока не вступил в законную силу, поэтому есть вероятность, что будет подана апелляция, и дело будет рассмотрено в краевом суде.

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