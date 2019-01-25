Алкоголизм или амнезия: Адвокат экс-сержанта, не предотвратившего убийство Андрея Драчева, сомневается во вменяемости своего подзащитного

МНОГОТОЧИЕ В ДЕЛЕ

Судебные разбирательства по резонансному делу об убийстве хабаровского пауэрлифтера Андрея Драчева длятся уже больше года. В декабре 2018 суд на 18 лет отправил за решетку Анара Аллахверанова, забившего спортсмена насмерть в уличной драке у кафе «Галерея». Но вместе с этим продолжаются заседания по делам в отношении росгвардейцев, приехавших на вызов, но не забравших дерущихся в отделение, и теперь уже бывшего полицейского, который, по версии следствия, отдыхал в компании Аллахверанова и не предотвратил убийство Драчева.

Как ранее писала «КП», адвокаты Аллахверанова подали апелляцию, по сей день их позиция неизменна: статья, как считают юристы, квалифицирована неправильно, умысла на убийство у их подзащитного не было, соответственно, 18 лет тюрьмы — наказание слишком суровое. Более того, по информации источника «КП», у осужденного появился еще один защитник и теперь его интересы представляют уже пять адвокатов.

ВОСПОЛНИМ ПРОБЕЛЫ

Фигурант одного из дел по следам убийства — Владимир Овичинников. Бывший сержант полиции, отучился в вузе МВД, куда попасть не так-то просто: нужна безукоризненная репутация, хорошая физическая подготовка и, разумеется, никто не должен сомневаться в твоем психическом здоровье.

Владимир прошел все фильтры и по примеру мамы (по некоторым данным, она оперуполномоченный) стал работать в правоохранительных органах.

Летом прошлого года он еще являлся сотрудником патрульно-постовой службы. Вернемся в прошлое и вспомним, какую роль он играл обстоятельствах убийства спортсмена, опираясь на версию следствия и многочисленные показания свидетелей.

20 августа 2017 года. Примерно пять утра. Владимир в этот день отдыхал в компании своих приятелей, среди которых был и Анар. Возле караоке-клуба тогда еще действующий полицейский и Аллахверанов «играли в борьбу», применяя приемы друг на друге, как на тренировках. Анар в шутку перебросил Владимира через себя. Полицейский случайно задел ногой проходящего мимо Драчева. Собственно, с этого и начался конфликт, который в последствии привел к трагедии.

Поведение Овчинникова удивило многих очевидцев. Сперва все свидетели отмечали в зале суда, что парень вел себя очень возбужденно: прыгал, бегал из стороны в стороны. Чего именно хотел добиться, неизвестно.

О поведении Овчинникова на суде рассказали те самые росгвардейцы, которые приехали на вызов утром 20 августа и уехали ни с чем. Чтобы никого из приятелей Владимира не забрали в отделение полиции, сержант козырял тем, что тоже работает в органах. Мол «я такой же, как вы, и у меня будут проблемы на службе из-за всего произошедшего». То, что Владимир был сильно пьян - ни для кого не секрет. Это подтвердили почти все свидетели. Тем не менее, он помнил, что является сержантом полиции, и что его друг на глазах толпы зевак до смерти забил человека. Разумеется, такое пятно на репутации никому не нужно, и Овчинникова уволили из полиции. Все попытки восстановиться не увенчались успехом. В итоге он лишился работы и стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в халатности, и теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ДА ОН У НАС АЛКОГОЛИК

Примечательно, что с каждым заседанием линия защиты адвоката Овчинникова летела в тартарары. Все ответы свидетелей оборачивались против экс-сержанта. И вот разбирательства приблизились к финишной прямой. Однако защитник выступил с сенсационным ходатайством. Он потребовал провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Юрист засомневался в адекватности бывшего сотрудника органов, который, как минимум, три раза проходил обследование в институте и во время службы в полиции. Тем не менее, версия рассматривается следующая. Якобы у Овчинникова проблемы с алкоголем. То у него память теряется, то он вообще не понимает, кто он и где он.

Забавно, что в адекватности сомневается не только адвокат, но и сам Владимир, ведь все действия юрист согласует с подзащитным.

О результатах этой экспертизы станет ясно на следующей неделе.

«КП» продолжит следить за развитием событий.

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