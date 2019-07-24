Похороны девочки, первой погибшей на пожаре в «Холдоми», пройдут в четверг в Комсомольске-на-Амуре

Внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшее в администрации города, было полностью посвящено трагедии в «Холдоми». Главный вопрос, который там обсуждался - помощь родителям, потерявшим детей во время пожара, и предстоящие похороны.

- Первые похороны жертв трагедии состоятся уже завтра, 25 июля. Муниципальное предприятие «Специализированный комбинат коммунального обслуживания» оказывает помощь родителям погибшей девочки в организации похорон. Материальную помощь оказывает Комсомольское-на-Амуре авиационное предприятие, где работает отец ребенка, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.

Еще двоих детей - Веронику и Алексея предадут земле позднее, сейчас вопрос о дате и времени похорон решается с их родителями. Все затраты возьмет на себя муниципалитет, кроме этого семьям, потерявшим детей, будет перечислено по 200 тысяч рублей из городского резервного фонда.

Похороны девочки первой погибшей на пожаре в «Холдоми» пройдут в четверг в Комсомольске-на-АмуреФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Третью девочку - Елизавету похоронят в Амурске тоже 25 июля, город собирает деньги, чтобы оплатить церемонию. В организационном отделе мэрии сообщили, что на каком из двух кладбищ города пройдет погребение, выберут сами родители.

Кроме того, краевое правительство также выделит деньги на помощь всем, кого коснулась трагедия в «Холдоми».

- Родителям погибших детей выплатят по одному миллиону рублей. Гражданам, получившим тяжкий и средней тяжести вред здоровью - по 400 тысяч рублей. Также по 200 тысяч рублей перечислят детям и взрослым, которые получили легкие травмы. Степень тяжести вреда здоровью определят медики, - подчеркнули в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Всего на оказание помощи из краевого резервного фонда будет выделено 5,6 миллиона рублей.

- В нашем крае произошла страшная трагедия – погибли дети. От себя лично и от имени правительства края выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы окажем им, а также пострадавшим при пожаре всю необходимую помощь. Уверен, следствие разберется в причинах произошедшего, а виновные будут наказаны. Желаю всем стойкости в эти тяжелые дни. Хабаровский край скорбит вместе с вами, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Также в регионе, начиная с сегодняшнего дня, был объявлен трехдневный траур по погибшим детям.

Напомним, что утром 23 июля в детском палаточном лагере, разбитом в ГЛК «Холдоми», возник пожар. Буквально за несколько минут сгорели двадцать, как заверяет производитель, негорючих палаток, в которых спали школьники. Большую часть детей усилиями вожатых удалось эвакуировать. На месте погибла 11 летняя девочка Софья из Комсомольска-на-Амуре, еще трое детей с сильнейшими ожогами были госпитализированы в больницу поселка Солнечный. Позднее, несмотря на усилия врачей, они тоже скончались.

Тем временем волонтеры в Хабаровске ищут профессиональных психологов, согласных выехать в Комсомольск-на-Амуре для того, чтобы помочь всем, кто в ту страшную ночь оказался в детском палаточном лагере. Это 185 детей из палаток и 191 ребенок, проживавшие в стационарных корпусах, 33 вожатых и других сотрудников лагеря, родные и близкие погибших и пострадавших.