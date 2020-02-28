Ситуацию с телефонным терроризмом обсудили на заседании антитеррористической комиссии в правительстве Хабаровского края

Очередное заседание антитеррористической комиссии под руководством губернатора региона Сергея Фургала состоялось в краевом белом доме 27 февраля. Обсуждали непростой вопрос - телефонный терроризм. Тема наболевшая, за прошлый год, по подсчетам краевого правительства, экстренные службы выезжали по фактам сообщений о заложенных взрывных устройствах на торговые и социальные объекты 627 раз. И во всех случаях тревога оказывалась ложной. Большую часть сообщений о минированиях «жертвы» получали на электронную почту или с помощью звонка телефонного бота. Достоверно отследить источник кибер-угрозы правоохранителям пока не удалось.

- Как показал прошлый год, метод лже-террористы выбрали одновременно простой и сложный - действовать с помощью интернета, - отметил Сергей Фургал. - Сложность в том, что сегодня это продвинутые пользователи, которые умело пользуются различными сервисами для шифровки адресов и средствами для обхода блокировок. Высокие технологии развиваются не по дням, а по часам. Правоохранительные органы продолжают борьбу. Хулиганов задерживают, причем оказывается, что сообщения поступают из других регионов. За год задержано уже четверо.

Справедливости ради, стоит отметить, что среди задержанных по фактам заведомо ложных сообщений о заложенных взрывных устройствах, лиц, причастных к массовым атакам на торговые сети и социальные учреждения, не оказалось. А именно регулярные и массовые эвакуации являются главной головной болью спецслужб и отцов края. Ситуация близка к критической, работодатели недовольны тем, что работники отпрашиваются с работы, чтобы забрать своих чад из пунктов временного размещения. Родители переживают за своих детей. Под каждым сообщением о ложных минированиях сотни раз, на разные лады задается один и тот же вопрос - когда это кончится?

Уже зафиксированы случаи, когда предприниматели отказываются от эвакуации покупателей и персонала. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности губернатора края Владимир Соломатин.

- С прошлого года в крае стали отмечаться случаи отказа от эвакуации. Понятно, что все устали, однако это ставит под угрозу безопасность людей, что недопустимо. Так, по оперативным данным, на прошлой неделе в 12 магазинах сети «Самбери» зафиксировано два подобных факта. Вместе с тем на территорию не допускались дополнительные люди. Просим правоохранительные органы принять меры реагирования, - сообщил он.

Подводя итог заседанию, губернатор обратился к предпринимателям с просьбой не пренебрегать мерами безопасности, а оперативным службам рекомендовал «усилить работу».

- Я обращаюсь к предпринимателям - владельцам торговых сетей, - отметил он. - Вы можете представить последствия, если сообщение окажется не ложным? Прошу помнить об этом. А оперативным службам - усилить работу. Ведь кроме экономического ущерба наносится серьезный моральный ущерб.