В Футбольной национальной лиге одобрили заявку «СКА-Хабаровска» на получение лицензии

Как сообщили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск», вчера в Футбольной национальной лиге состоялось заседание экспертной комиссии, которая рассматривает соответствие клуба критериям лиги. В этом году в связи со сложившейся ситуацией по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, заседание прошло в режиме онлайн.

Кроме «СКА-Хабаровска» в процедуре участвовали «Факел» и «Чайка», ранее положительное заключение экспертной комиссии ФНЛ получили клубы «Енисей» и «Нижний Новгород».

- Экспертная комиссия Футбольной Национальной Лиги провела при помощи видеосвязи заседание, в ходе которого были рассмотрены документы ФК «СКА-Хабаровск» в части прохождения лицензирования на сезон 2020/2021, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». - По его итогам было принято решение признать соответствие клуба критериям лиги и рекомендовать РФС рассмотреть вопрос о выдаче (при соответствии остальным требованиям процедуры лицензирования) лицензии РФС 2, которая дает право сыграть в Олимп-Первенстве ФНЛ.

Также положительные заключения экспертной комиссии ФНЛ получили «Енисей», «Нижний Новгород», «Факел» и «Чайка». Также напомним, что в хабаровском клубе сейчас идет формирование состава на следующий сезон. Как сообщалось ранее, команду покинул опытный защитник Николай Зайцев, который по семейным обстоятельствам решил продолжить карьеру в воронежском «Факеле».

Зато руководство клуба уже подписало контракты с главным тренером СКА Алексеем Поддубским, полузащитником Ираклием Квеквескири и голкипером Владиславом Соромытько. Также, как уверяют в клубе, большинство игроков «СКА-Хабаровска» сейчас имеют действующие контракты, и в это межсезонье глобальных перемен в составе не ожидается, хотя не исключается усиление состава новыми игроками.

Прошлый сезон, который из-за коронавируса так и не удалось доиграть, «СКА-Хабаровск» завершил на шестом месте, уступив «Ротору», «Химкам», «Чертаново», московскому «Торпедо» и «Нефтехимику». В связи с решением РФЛ в этом сезоне стыковых матчей не будет, а две команды, занявшие верхние строчки турнирной таблицы, смогут выйти в «Премьер-Лигу» российского футбола. Две команды, занявшие последние места в первенстве, и которые в обычное время должны были бы покинуть лигу, в этом году останутся в ФНЛ.