В Хабаровске завершено расследование резонансного уголовного дела отца, оставившего своих детей в Шереметьево

Общероссийский резонанс получило происшествие, случившееся утром 26 января в терминале D аэропорта Шереметьево в Москве. Мужчина оставил двоих несовершеннолетних детей (2011 и 2014 года рождения) и улетел другим рейсом в Ростов-на-Дону. На мальчиков обратили внимание сотрудники службы безопасности аэропорта. В личных вещах детей они обнаружили документы и записку, в которой отец ребят объяснял, ему нечем кормить детей, а позже он заберет их из детского дома.

Немедленно были предприняты меры по поиску матери мальчиков. Делом занялся корпус детского омбудсмена, общественники и сотрудники правоохранительных органов. Занялись и поисками отца. Скандальную историю обсуждали буквально на каждой кухне. Вскоре, подоспели новые противоречивые факты. Нашедшаяся мать мальчиков утверждала – бывший муж бил ее и издевался, а детей уже оставлял в приюте. Нашлись и оппоненты, которые говорили – Виктор Гаврилов отличный отец и ответственно подходил к воспитанию детей. Да и суд, после развода оставил детей с ним. Наконец, соседка Гаврилова обвинила его в краже денег с ее банковской карты. Разбираться с этим ворохом взаимных обвинений пришлось дознавателям и следователям.

Виктор Гаврилов был объявлен во всероссийский розыск и сам сдался властям в Батайске, маленьком городке Ростовской области. Оттуда его доставили в Москву, а позже в Хабаровск. Комсомольчанин был категорически против того, чтобы дети оставались с матерью. Также он не согласен отдать их на воспитание бабушке по материнской линии. С обеими женщинами у него затяжной конфликт. Мужчина отрицает эти обвинения, как и обвинения в краже денег у соседки. По его словам, никакого криминала тут не было, деньги на поездку в Москву соседка ему дала в долг. На всех допросах и суде Виктор неоднократно заявлял, что очень любит своих мальчиков и обязательно будет с ними. Однако, у прокуратуры оказалось другое мнение: , мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виктор Гаврилов со своим адвокатом Денисом Пензиным ФОТО: предоставлено компанией "Закон ДВ"

27 февраля защитники Гаврилова подали прошение об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, но судьей мера пресечения оставлена без изменений.

- В суде первой инстанции нашему подзащитному были предъявлены обвинения по совершению деяний, предусмотренных статьями 117 и 158 УК РФ, - рассказал корреспонденту «КП» - Хабаровск» Денис Пензин, один из адвокатов подозреваемого. - Обвинение, предъявленное по статье 117 («Истязание» - прим.ред.), было снято, поскольку не нашло реального подтверждения. Обвинение по части 3 статье 158 УК РФ («Кража») пока остается. Однако мы придерживаемся того мнения, что поскольку потерпевшая сама перевела Гаврилову денежные средства, наличие в его действиях состава преступления - сомнительно.

В апреле суд снова продлил срок заключение под стражу. И вот, расследование уголовного дела завершено. Конечная квалификация деяний Виктора Гаврилова определена: статья 125 УК РФ – «заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству, совершенное виновным лицом, который имел возможность оказать помощь этим лицам, был обязан иметь о них заботу и сам поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние» и п. г. части 2 статья 158 УК РФ – «кража».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Илья Гудков.

В настоящее время дети проживают со своей матерью в Комсомольске-на-Амуре. Им оказана психологическая помощь.

Допрос отца в Ростове.

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