Первый исправительный центр для осужденных открылся в Хабаровске. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Исправительный центр - это такое спецобщежитие для заключенных. С очень мягкими (если сравнивать с колонией) условиями пребывания. Никаких собак и вооруженных охранников. Здесь нет мрачных бараков и запаха кислой капусты, нар как таковых тоже, кстати, нет, и туалет вполне цивилизованный.

Еще из плюсов: за хорошее поведение положен отпуск - целых восемнадцать дней можно провести дома, с семьей. Если нет нарушений режима, к семье могут отпустить и на выходные. Можно самим покупать продукты и готовить себе на общей кухне - много чего можно из того, что так ценят люди, попавшие в места не столь отдаленные.

Первый исправительный центр для осужденных открылся в Хабаровске. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Есть, конечно, и минусы, но по сравнению с круглосуточным пребыванием за колючей проволокой они такие незначительные, что заключенные их во внимание не принимают. Отмечаться каждый день, уходя на работу и приходя с нее, не пить, не дебоширить - выполнить несложно.

В Хабаровском крае уже есть такой центр, открыли его в позапрошлом году в Комсомольске-на-Амуре, рассчитан он на 60 человек и уже переполнен. Под завязку забиты такие центры и в соседних регионах, вот и решили открыть второй.

- Сейчас судебная система взяла курс на гуманизацию наказаний, - рассказывает Екатерина Чеченец, сотрудник пресс-службы УФСИН Хабаровского края. - Нет смысла держать человека за решеткой, если он не опасен для общества и встал на путь исправления. Поэтому такие участки, функционирующие как исправительные центры для заключенных, пустыми не бывают. Новый центр рассчитан на содержание 47 заключенных - мужчин и женщин. По правилам они будут проживать на разных этажах.

Первый исправительный центр для осужденных открылся в Хабаровске. Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Раньше здание, где сейчас расположился хабаровский УФИЦ, было учебным центром регионального управления исполнения наказаний, переделка и реконструкция заняла около года - его рассчитывали сдать к октябрю 2020, но строительство немного затянулось из-за пандемии. Ленточку в обновленном здании еще не успели перерезать, как туда уже заселились шестеро осужденных. Кого-то перевели из Амурской области, кого-то с Сахалина, есть и местные сидельцы.

Все осужденные к принудительным работам в соответствии с имеющейся квалификацией будут трудоустроены на предприятия и в организации Хабаровска. Трудиться они будут обязаны, впрочем, им это не в тягость, в соседнем Комсомольске некоторые заключенные из УФИЦ даже получают благодарности от горожан.

- В прошлом году наши сотрудники провели ряд встреч с потенциальными работодателями, вопрос трудоустройства осужденных рассматривался в правительстве Хабаровского края и в администрации Хабаровска, - отметили в УФСИН России по Хабаровскому краю. - Работодатели уже готовы трудоустроить порядка 25 осужденных, которые прибудут в исправительный центр в ближайшее время.

Специальности, которые предлагаются: строительные и ремонтные работы, благоустройство города, ну а если квалификации нет, то можно пойти разнорабочим. Разумеется, работать они будут не бесплатно. Часть заработанного уйдет на погашение исков и оплату коммунальных услуг.

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