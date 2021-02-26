«В овертайме противник воспользовался своим шансом»: Сергей Светлов о проигрыше хабаровского «Амура» «Йокериту» со счетом 3:4. Фото ХК «Йокерит»

В отличии от «Амура», финскому «Йокериту» есть за что бороться, кроме того команда из Хельсинки решила провести концовку регулярного чемпионата в ударном режиме – завершить круговой турнир победами.

Может быть, поэтому финны с первых же минут бросились в атаку, но все намеренья забросить первую шайбу разбились о Евгения Аликина, стоявшего в воротах хабаровского «Амура». Затем Юлиус Юнттила получает две минуты на скамейке штрафников за выброс шайбы, и хабаровчане успешно реализуют большинство. Забивает Гинек Зогорна.

Затем удаляется уже Сергей Терещенко, предоставляя «джокерам» шанс отыграться, но забивает опять «Амур». «Йокерит» только расставился, бросил по воротам, Алики отбил шайбу, ее подхватывает Дмитрий Архипов и бросая с ходу увеличивает отрыв «Амура» до двух шайб. Только на последней минуте периода хозяевам удалось отыграть один гол.

Во втором периоде «Амур» немного «подсел», и на 37 минуте «Йокерит» сравнивает счет. Было бы больше, но Евгений Аликин опять отыграл выше всяческих похвал. Да и забитый гол вышел немного курьезным голкипер, казалось бы, зафиксировал шайбу, но она все равно закатилась в ворота.

В третьем периоде хозяева выходят вперед, гости сравнивают и игра переходит в овертайм. В дополнительное время Никита Камалов ошибается «Йокерит» получает большинство и успешно реализует преимущество. Итог матча – 3:4 в пользу финской команды.

- Интересная и содержательная игра, - отметил Сергей Светлов, главный тренер «Амура». - Важным моментом была игра в неравных составах, мы забили в большинстве, затем в меньшинстве. В овертайме противник смог воспользоваться своим шансом в большинстве.

Последнюю игру в этом сезоне «Амур» также проведет на выезде в Риге. Матч с местным «Динамо» состоится в субботу 27 февраля.

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