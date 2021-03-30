Сквозь буран и торосы: Максим Харченко завершил экспедицию к заливу Счастья

Сквозь ураган и торосы: Максим Харченко завершил экспедицию к Заливу Счастья Фото: Предоставлено героем публикации

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ

Вообще экспедиция к заливу Счастья Максимом Харченко - известным путешественником-экстремалом - планировалась задолго до 2021 года. Он должен был идти на своем любимом SUP-борде и не весной - летом, этот план даже одобрил сам Федор Конюхов.

Но во время своей предыдущей экспедиции исследователь Дальнего Востока понял - на обычной доске здесь не пройдешь. Мешают сильные течения между островами в заливе, которые сносят борд. Поэтому и было принято решение выйти весной, когда в той местности еще будет лежать лед, и использовать сноукайт (лыжи, буксируемые воздушным змеем).

В родном Приморье Максим опробовал снаряжение и остался им доволен. При хорошем ветре удавалось развить приличную скорость, и даже если в округе будут охотиться волки (местные жители уверяли, что стаи хищников там попадаются очень часто), догнать путешественника им, наверное, не удастся.

Тем более что с собой из оружия Максим взял только охотничий нож, и то для того чтобы крошить лед для чая и вскрывать консервы. Ружье, по мнению члена Русского географического общества, только мешает, отделяя человека от природы, заглушая инстинкты выживания, заложенные тысячами лет эволюции.

От сильного ветра на стоянке приходилось укрываться за скалами и торосами Фото: Предоставлено героем публикации

Кроме того, моряки Невельского, по следам экспедиций которых планирует свои путешествия Максим, имели при себе только кремневые ружья с одним негарантированным выстрелом - так что тоже полагались в основном на свои кортики.

14 марта в 11 утра спортсмен стартовал из Николаевска-на-Амуре и сразу же столкнулся с первыми трудностями. Самая первая - талый лед и рыхлый снег (Хабаровский край в это время накрыло аномальное потепление). Идти по такой «лыжне» - то еще удовольствие, учитывая, что сзади к ходоку были прикреплены нарты с грузом в 90 килограммов.

- Сегодня был аномально теплый день, - рассказывает в своих путевых заметках Максим Харченко. - Шел - только термобелье. На голову пришлось надеть белое кухонное хб-полотенце - хорошо, что взял его с собой - потому что пекло. Снег раскис.

Лыжи проваливались, и требовалось в два раза больше времени, чтобы пройти требуемое расстояние. Скорость упала до двух-трех километров в час. Заночевал Максим на льду Амурского лимана в виду поселка Чнырах. За световой день путешественнику удалось преодолеть всего 15 километров, но и это немало в таких условиях. Тем более что Максим провалился в трещину и подвернул колено. Утешая себя надеждами, что дальше будет легче, спортсмен лег спать.

- Встретил рыбаков, предупредили, чтобы был осторожен - волки, - делится перед ночевкой Максим. - Вдалеке видны огни Николаевска. Связи почти нет. Завтра опять тепло, а потом резкое похолодание. Сейчас главное не торопиться, войти в форму, привыкнуть к полевой жизни.

БУРАН ВМЕСТО ВОЛКОВ

Утром совсем не хотелось вставать - все тело ломило, но впереди лежали еще около 200 километров по снежной целине. Максим начал собираться - выкинул на улицу спальник, чтобы тот избавился от конденсата, и тут началось.

- Из-за ближайшей горы ни с того ни с сего налетел шквальный ветер, - вспоминает Харченко. - Да такой сильный, что сани-волокуши, привязанные к тяжелому баулу, взлетели в воздух и со всей силы ударили по палатке. И дуги у палатки, которые перенесли все шторма, ветра и тайфуны, не выдержали и поломались. Спальник пришлось догонять бегом. Еле-еле догнал. Хорошо, что дуги удалось отремонтировать. Были запасные трубки, но больше запчастей нет.

Из-за травмированного колена путешественник не решился поднимать в небо кайт, отправился дальше все так же - самоходом. По его расчетам, воздушный змей пригодится не раньше, чем достигнет Петровской косы.

- 17 марта дошел до поселка Озерпах, разбил лагерь на мысе, чтобы спрятаться от ветра. Подошел сторож рыболовецкого колхоза и порекомендовал мне обсыпать палатку снегом - очень дельный совет, - делится впечатлениями Максим. - Подъехали рыбаки на снегоходе, они помнят меня еще по лету, хотели забрать к себе, переночевать, но я сказал - не могу, надо привыкать к холоду. Тогда спросили, надо ли чего-нибудь? Съездили, привезли огромный кусок сала и буханку хлеба. Тут же на льду нарезал и поел - очень хотелось.

Сало которое привезли рыбаки Фото: Предоставлено героем публикации

МИРАЖИ И КРЕСТЫ

Несмотря на все сложности - отказывали ноги, болели суставы, почти не было аппетита до того, что с трудом удалось поесть сала и шоколада - Максиму удалось дойти до мыса Пуир. По ощущениям путешественника, организм решает - заболеть или нет. Так что вечером пришлось растереться спиртом.

К счастью, организм оказался сильнее, а дальше на берегу Максима ждали друзья. Эктремала попарили в бане и отправили дальше по маршруту, пролегающему по заливу Счастья к Петровскому зимовью. У друзей он оставил часть снаряжения и сноукайт - тащить с собой лишний груз просто не было сил.

- Кстати, когда шел от поселка Макаровка, я обратил внимание, что с горизонтом творится что-то невероятное, - вспоминает Максим. - Он стал вогнутым, и вместо тонкой полоски Сахалин, который находится в 30-40 километрах, виделся настоящим высоким островом, как говорят местные жители, «поднялся». Так же было и с мысом Меншикова в восьми километрах. Казалось, что он очень близко, и тянулся к облакам, даже стали видны острова залива Счастья. Как говорят - это мираж. Я такое видел впервые.

Ночевать приходилось в хлипкой палатке Фото: Предоставлено героем публикации

Посреди залива Счастья испортилась погода. Стало понятно, что медлить нельзя, необходимо, пока погода окончательно не испортилась, дойти до цели путешествия и скорее возвращаться назад.

Дойти до Петровского зимовья удалось 21 марта, там путешественника встретили кресты, установленные в память первооткрывателей и покорителей Дальнего Востока.

Петровское зимовье - цель экспедиции Фото: Предоставлено героем публикации

СЛАВА БОГУ - ФИНИШ

Цель достигнута, но впереди еще обратный путь к цивилизации. Погода портилась, ноги не шли, на счастье Максима он знал, что рядом - километрах в пяти - есть база рыбаков, где может быть сторож.

- Небо по всему горизонту стало страшного лилового цвета, - делится Максим. - Видно было, что надвигается непогода. Вымотанный восьмидневной ходьбой я пошел к базе и впервые в жизни почувствовал, что у меня могут отказать ноги. Делаю шаг, проваливаюсь в наст, вытаскиваю ногу и шагаю дальше, и так раз за разом. Еле-еле дополз до базы, и на мое счастье там были сторожа. Я ввалился в открытую дверь, они, ни слова не говоря, не задавая никаких вопросов, помогли раздеться, разуться - накормили и напоили горячим чаем. Я уснул мгновенно, с чувством, что я в безопасности.

Утром началась метель - не видно ни зги. На базе пришлось провести несколько дней. Максим пил чай и не мог напиться. До этого ему пришлось топить снег, а здесь вода оказалась очень вкусной, путешественник просто не мог остановиться.

Пурга задержала экстремала на несколько дней, потом был обратный путь, потеря вторых нарт, жуткая пурга, которую пришлось пережидать в палатке, и только 25 марта спортсмен финишировал в поселке Озерпах.

После страшного бурана, едва не сорвавшего палатку Фото: Предоставлено героем публикации

- Все, что я хотел получить от этой экспедиции, все, что хотел почувствовать, пережить - я получил, - улыбается Максим. - Это был первый зимний опыт, и я теперь знаю, что нужно для того, чтобы осуществлять такие проекты в этом регионе в дальнейшем.

Уже сейчас, добравшись до Николаевска-на-Амуре и отдохнув всего несколько дней, Максим начал подготовку к новой экспедиции. Все-таки путешественник не оставляет надежду использовать сноукайт и пройтись опять по следам адмирала Невельского при помощи воздушного змея.

Кстати, с волками поклонник адмирала не встретился по чистой случайности. В поселке, неподалеку от маршрута Максима, местные жители застрелили матерого хищника, повадившегося резать местных собак. Туша волка весила 70 килограммов - почти как сам Максим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- С ножом против волчьей стаи: путешественник Максим Харченко планирует новую экспедицию по Хабаровскому краю. На этот раз маршрут экстремала будет пролегать по льду Амурского лимана от Николаевска-на-Амуре до залива Счастья (подробнее)

- Дальневосточный путешественник Максим Харченко совершил новое пятисоткилометровое путешествие на SUP-борде по Хабаровскому краю. В пути исследователя едва не съели полчища мошки и амурские медведи (подробнее)

- На доске по дикому краю: В Хабаровске Максим Харченко в день рождения Геннадия Невельского рассказал, как повторил маршрут знаменитого адмирала. Путешествие длилось 72 дня, и в конце пути он едва не сдался (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

- Федор Конюхов благословил будущую экспедицию дальневосточного путешественника в Бермудский треугольник Хабаровского края. Уже весной этого года Максим Харченко на сапборде отправится в Охотское и Шантарское моря по следам Геннадия Невельского (подробнее)

- Дальневосточник собирается пройти 800 километров по Амуру и Охотскому морю на сапборде. Старт экспедиции намечен на начало июля (подробнее)