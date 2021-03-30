Итоги дня с «КП-Хабаровск»: вакцинацию начнут проводить на дому, начинающим бизнесменам дадут микрозайм на два миллиона, из горящей квартиры спасли женщину

30 марта в обзоре "КП-Хабаровск" Фото: Комсомольская правда

«Это не технологи дошли»

На очередном штабе по коронавирусу приняли решение начать выездную вакцинацию.

- В апреле в крае начнется выездная кампания по вакцинации - врачи будут выезжать на дом к жителям и ставить прививки, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Естественно, пригласить врача на дом для прививки смогут только те, кто не имеет возможности самостоятельно посетить пункт вакцинации.

До 4,5 процентов

Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края повысил размер микрозайма для начинающих предпринимателей с 700 тысяч рублей до двух миллионов.

Как отметила пресс-служба губернатора и правительства края, поддержка бизнесменов, которые не побоялись открыть свое дело в период пандемии – задача государства и краевых властей.

Третий пошел

В краевой столице произошел очередной пожар в жилом доме, третий за последние несколько дней. В этот раз, загорелась квартира на шестом этаже в МКД по адресу ул. Войкова, 8.

- Еще до приезда пожарных из дома эвакуировались сами восемь человек. Одной женщине потребовалась помощь спасателей. Ее эвакуировали посредством спецустройства, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Состояние хабаровчанки оценили, как удовлетворительное. Госпитализация не потребовалась.

Добро пожаловать!

В администрации Хабаровска кадровые изменения. Новым директором МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» стал Александр Писарев.

По этапу за отмыв

Центральный районный суд Хабаровска рассмотрит дело экс-сотрудника МЧС по Хабаровскому краю. Ему инкриминируют мошенничество с использованием служебного положения. За отмывание 280 тысяч рублей подследственному грозит до шести лет лишения свободы.

Сквозь буран

Путешественник Максим Харченко завершил экспедицию к заливу Счастья. Почти две недели экстремал шел по Амурскому лиману - 14 марта он начал свой поход из Николаевска. Из оружия взял с собой один нож. Тяжелый переход был полон приключений и неожиданностей.

Компьютерщик, ставший космонавтом

Корреспондент "КП-Хабаровск" побывал в альма-матер Петра Дурбова, хабаровчанина, выпускника ТОГУ, ставшего космонавтом. Как программист решился на первый прыжок с парашютом и что из этого вышло, читайте в материале.