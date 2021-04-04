Итоги недели с «КП-Хабаровск»: Михаил Дегтярев решает проблемы жителей края, ветер снес рекламную конструкцию, а в спорте продолжается борьба

Итоги недели - в обзоре "КП-Хабаровск" Фото: Комсомольская правда

Активная неделя

Помимо того, что в ходе Народного совета Михаил Дегтярев озвучил идею радикальной перемены во внутренней политике краевого правительства, в Верхнебуреинском районе завершен ремонт первой очереди автомобильного моста через реку Ургал. В ноябре прошлого года в ходе рабочей поездки врио губернатора Михаил Дегтярев распорядился привести в порядок социально значимый объект.

Кроме того, врио губернатора Хабаровского края встретился с заместителем руководителя Росавиации Олегом Сторчевым. Он несколько дней изучал потенциал хабаровского филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», чтобы создать универсальный дальневосточный авиационный учебный центр.

- Мы хотим, чтобы это учебное заведение развивалось. Но для этого необходимо разместить здесь дополнительные тренажеры под типы воздушных судов, которые будут эксплуатировать новой объединенной дальневосточной авиакомпанией. Это и Superjet, и L- 410 эксплуатантом которых являются «Хабаровские авиалинии», и все типы вертолетов, которые выпускаются промышленностью, - сказал Михаил Дегтярев.

Не стоит забывать и о газовой проблеме в Комсомольске-на-Амуре. Жители недовольны работой газовщиков, а именно – отключением газоснабжения всего стояка, в случаях, когда специалисты не могут попасть в одну из квартир для проверки труб и счетчиков.

- Я считаю такое поведение коммунальных служб совершенно недопустимым. И это не единичные случаи. Это система. И система порочная. Я дал поручение юристам дать правовую оценку подобным действиям. По ее результатам будем предпринимать дальнейшие действия. Такого повторяться не должно, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Падение рекламы

Выходные в Хабаровске были омрачены сильным ветром. Больше всего погода испортила субботу одному хабаровчанину. Пока мужчина сидел в собственном автомобиле, на него рухнула рекламная конструкция. Случилось это неподалеку от дома №10 по улице Флегонтова. Рекламная конструкция была большого формата и имела бетонное основание. В результате ужасного происшествия мужчина получил серьезные травмы.

На ситуацию оперативно отреагировала администрация города, предложив свою помощь в подготовке документов для иска в суд.

Недетские игры

Пока «СКА-Нефтяник» во всю готовится к грядущему сезону и решает вопросы по комплектации команды, «СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург» со счетом 1:0. Но, несмотря на победу, главный тренер «СКА-Хабаровск» недоволен поведением болельщиков. У клуба сезон начался средненько, поэтому со стороны зрителей возникло немало неприятных комментариев.

- Истинный болельщик он поддержит команду в любой ситуации, - отметил Сергей Юран. – А многие моменты, которые в соцсетях появляются… ребята это же читают. Поэтому я считаю, что это не истинные болельщики. Может кому-то это надо. Может заказывают эти высказывания.