«Команда веселая и может поставить в тупик»: Сергей Юран прокомментировал выигрыш у «Чертаново» со счетом 4:0. Фото ФК «Чертаново»

Понятно, что в оставшихся пяти матчах сезона «СКА-Хабаровск» в заветную четверку уже навряд ли поднимется, впрочем, ниже, в зону вылета, тоже не опуститься. Так что сейчас футболисты из Хабаровска играют больше для себя и своих болельщиков, не имея более-менее серьезной задачи.

«Команда веселая и может поставить в тупик»: Сергей Юран прокомментировал выигрыш у «Чертаново» со счетом 4:0. Фото ФК «Чертаново»

А вот «Чертаново» есть что терять, команда одной ногой в ПФЛ и спасти ее от понижения в классе могут только набранные очки. По мнению специалистов СКА для этого подходит лучше всего – мол задачи нет, борьбы не будет. Но как бы ни так.

Собственно все решилось еще в первом тайме. Армейцы открыли счет с пенальти на 16 минуте. Реализовал его Дмитрий Барков, сравнявшись по количеству забитых мячей с Константином Базелюком, которого на этот матч не было даже в числе запасных.

«Команда веселая и может поставить в тупик»: Сергей Юран прокомментировал выигрыш у «Чертаново» со счетом 4:0. Фото ФК «Чертаново»

Затем успех развили Артемий Малеев и Эдуард Булия. Надо отдать должное москвичам даже после того как игроки СКА забили три безответных мяча бороться те не перестали и создали несколько очень опасных моментов у ворот Алексея Городового, если бы не самоотверженная игра голкипера и его концентрация – вполне могли забить.

«Команда веселая и может поставить в тупик»: Сергей Юран прокомментировал выигрыш у «Чертаново» со счетом 4:0. Фото ФК «Чертаново»

Тем не менее, матч завершился убедительной победой армейцев из Хабаровска в «сухую» переигравших хозяев со счетом 4:0.

- Я предупреждал команду, что игра может получиться легкой, а может тяжелой, - подчеркнул Сергей Юран, главный тренер «СКА-Хабаровска». - Легкой в том плане, что если мы выйдем сконцентрированными и не будем смотреть, что у «Чертаново» молодежь в составе, команда веселая и может поставить в тупик. В целом, особенно первый тайм, тот план, который был, парни выполнили. Во втором уже доигрывали, и замены пошли. Хороший матч получился.

«Команда веселая и может поставить в тупик»: Сергей Юран прокомментировал выигрыш у «Чертаново» со счетом 4:0. Фото ФК «Чертаново»

Стоит отметить, что в этом матче впервые судить игру первенства Футбольной национальной лиги вышла Анастасия Пустовойтова. Причем хабаровчане остались ее решениями довольны, в вот москвичи не очень. Но это дело житейской, проигравшие, всегда находят что-то, чтобы оправдать не самый лучший результат.

«Команда веселая и может поставить в тупик»: Сергей Юран прокомментировал выигрыш у «Чертаново» со счетом 4:0. Фото ФК «Чертаново»

- В целом неплохо отработала, - отметил наставник хабаровчан. - Я видел ее сегодня не в первый раз, уже было раньше на Кубке ФНЛ. Наверное, все-таки напряжение было. Это Москва, многие пришли смотреть, в том числе из РФС, как и чего. Поэтому в целом неплохо, особенно для первого матча.

Что касается задачи, которая сейчас стоит перед «красно-синими», главный тренер определил ее просто – завершить сезон на хорошей ноте. Еще лучше если будет не просто завершающая нота, а целый победный аккорд. Поживем – посмотрим.

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