«Когда ломались льдины, я приняла важное решение»: Елена Грешнякова прокомментировала свой выход из ЛДПР

Заявление на стол Елена Грешнякова положила еще 18 апреля. Фото: egreshnyakova.sovfed Фото: Социальные сети

Хабаровское региональное отделение (ХРО) партии ЛДПР теряет бойцов. Сначала шестеро депутатов гордумы кладут партийные билеты на стол, теперь ряды либерал-демократов покинула птица более высокого полета. С партией, в которой состояла 16 лет, попрощалась Елена Грешнякова, сенатор Совета Федерации от Хабаровского края.

- На берегу великой реки, в момент, когда ломались льдины, и Амур освобождался от оков, еще раз обдумано и принято важное для меня решение. Я заявляю о своем выходе из рядов ЛДПР, соответствующее заявление и партийный билет сдала в хабаровское краевое отделение. Вместе со мной положили партбилеты на стол мой муж и сын, - написала в своем Instagram Елена Грешнякова.

Заявление на стол Елена Грешнякова положила еще 18 апреля. Сенатор назвала причины своего ухода из партии. По словам Елены Грешняковой, либерально-демократическую семью разрушили события 9 июля 2020 года. Речь идет о задержании экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который также состоял в ЛДПР.

- Для того, чтобы не было инсинуаций, предельно ясно и понятно называю причины нашего выхода из ЛДПР: это деструктивная политика нынешнего руководства ХРО ЛДПР, отсутствие конструктивного диалога, взаимоуважения и понимания, сведение счетов с неугодными, сталкивание лбами и поощрение публичного унижения своих однопартийцев, - добавила сенатор и отметила, что продолжит поддерживать арестованного Сергея Фургала.

На прошлой неделе из партии вышел экс-спикер гордумы Хабаровска. Напомним, что Михаил Сидоров досрочно прекратил полномочия председателя решением большинства голосов депутатов краевой столицы. Вместе с бывшим спикером ЛДПР покинули еще пятеро слуг народа: Денис Куратов, Наталья Жирякова, Михаил Мурылев, Арсен Клычев, Сергей Перепечкин, Алексей Жданов, Оксана Бочкарева и Александр Бочкарев.

К слову, обязанности председателя хабаровской гордумы исполняет Юрий Ягодин. В октябре 2020 года Генпрокуратура России проверяла информацию о возможной причастности Юрия Ягодина к убийству пауэрлифтера Андрея Драчева. Проверка организована после обращения в генпрокуратуру депутата госдумы Алексея Корниенко.

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