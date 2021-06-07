«Мамочки, настоящий тигр!»: удачливые туристы встретили затаившегося полосатого зверя в Хабаровском крае. Фото: скриншот с видео.

На выходных в Хабаровском крае с краснокнижным амурским тигром встретились туристы. Точное место встречи с полосатым не раскрывают, так как редкое животное вызывает большой интерес у браконьеров. Знакомство прошло спокойно и без резких движений, как со стороны хищника, так и со стороны людей.

«ДРУГ, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?»

- Привет, дружок, - поприветствовал полосатого хищника водитель автомобиля.

- Мамочки, настоящий тигр! - испуганно произнесла одна из пассажирок.

Встрече с двуногими тигр удивился не меньше самих людей. На мгновение полосатый хищник застыл и лишь пристально наблюдал за действиями гостей леса. По словам специалистов, удачливые туристы поступили правильно, что не стали тревожить хозяина тайги.

- Для людей встреча с амурским тигром - это событие, которое происходит не каждый день. Не возбраняется сделать фото или видео таким образом, чтобы не навредить хищнику. Короткая остановка, несколько кадров на память, не выходя из машины, и все. Дальше каждый своей дорогой, по своим делам. В данном случае хабаровчане поступили очень грамотно, - отметил Вадим Шкодин, руководитель пресс-службы центра «Амурский тигр».

Как отмечают эксперты, для полосатых хищников встреча с человеком - это всегда большой стресс. По возможности дикие кошки стараются избегать любых контактов с людьми, но это не всегда удается сделать.

РЕАКЦИЯ СОЦСЕТЕЙ

- Как вы его заметили? - удивились пользователи соцсетей.

- Он был прямо на дороге, а увидев машину, отошел за деревья вдоль трассы, - объяснила Анна Черникова, автор видео.

В большинстве комментариев пользователи соцсетей умиляются происходящему и восхищаются полосатым котом.

- Такой лапушка, беззащитный, - написала пользовательница Наталья.

- Хороший кадр, - отметила пользовательница Лариса.

Эксперты напоминают, что тигров и других диких животных категорически запрещено кормить, преследовать и дразнить. О подобной встрече лучше рассказать специалистам, а животных оставить в покое.

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