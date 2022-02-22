«Меня прозвали маленькой Патрисией Каас»: 45-летняя певица из Охотска представит Хабаровский край на всероссийском музыкальном конкурсе

Екатерина Белякова в "Комсомолке" Фото: Сергей ПЯТКОВ

Екатерина Белякова родилась в Охотске - отдаленном северном поселке Хабаровского края. Ей 45 лет, и она работает учителем музыки в детском саду, а также ди-джеем и ведущей. На данный момент проживает в Хабаровске с семьей. За плечами у нее огромный музыкальный бэкграунд: петь Екатерина начала в четыре года, участвовала во многих музыкальных российских и зарубежных фестивалях и конкурсах, в том числе восьмом сезоне шоу «Голос». Также она говорит на французском, японском и английском языках. Голосовой диапазон - две октавы. Выступает в жанрах джаз, соул, романс, эстрада, академический вокал и поп, играет на фортепьяно. Именно Екатерине выпала честь представить наш регион на всероссийском музыкальном конкурсе «Новая звезда». Победитель получит награду, о которой другие начинающие исполнители могут только мечтать - ротацию в эфире «Дорожного радио».

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

ОТ «ГОЛОСА» ДО «НОВОЙ ЗВЕЗДЫ»

Первый масштабный конкурс, в котором Екатерина участвовала за пределами Хабаровского края, был «Голос», восьмой сезон, в 2019 году. По словам героини - «отбор туда, как в космос» - очень долгая очередь, и очень сложно туда попасть. Чтобы тебя показали в эфире, нужно пройти еще шесть внутренних кастингов.

Наша соотечественница отбор прошла и попала на слепые прослушивания. Но никто из четырех наставников к ней тогда не повернулся.

На шоу «Голос». Фото предоставлено героем публикации

- Я была 25 571 в очереди и пробилась в числе 120 человек на слепые прослушивания. Напряжение невероятное, скажу я вам! Также там жесткие условия, и фонограмму включать нельзя. Меня хоть и показали по ТВ, но никто меня не выбрал. Команда шоу сама решает, кого показать, а кого нет. Я все же хотела больше всего попасть на «Новую звезду». Потому что это государственный конкурс федерального значения. Организаторы оплачивают перелет, проживание, пропитание. С нами там занимаются лучшие педагоги и хореографы. Я не знаю, где еще такое в России возможно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Белякова.

На шоу «Голос». Фото предоставлено героем публикации

«Новая звезда» действительно стал мечтой множества вокалистов по всей стране. Так, свою осуществила 20-летняя девушка из ЕАО Анна Денисенко. Девушка узнала о проекте еще в 16 лет и с тех пор на протяжении пяти лет упорно пыталась на него пробиться. Удалось ей это только в 2022 году. Певица представит родную область на одной сцене с Екатериной Беляковой.

- Который год в жюри конкурса «Новая звезда» я не перестаю удивляться тому, как много в нашей стране талантливых авторов и исполнителей. Далеко не каждому из них удается заявить о себе на широкую публику. Именно такой шанс дает телеканал «Звезда» и «Дорожное радио» - мы впервые предоставили возможность артистам быть услышанными. Получить билет на большую сцену, - рассказал Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы».

Екатерина тоже смогла добиться желаемого упорным трудом - ее заявку приняли организаторы конкурса и пригласили в Москву на съемки. Уроженке Хабаровского края понравилось то, что на этом проекте каждому участнику подбирают песню, которая индивидуально подходит по голосу и темпераменту.

Екатерина единственная, кто представит наш регион на конкурсе «Новая звезда». Фото предоставлено героем публикации

- Мне выбрали песню из моего репертуара, то, что мне по сердцу. Название сказать не могу, скажу только, что это будет одна песня в эстрадном жанре. Все остальное будет известно уже в апреле этого года. Заявку на конкурс я подала тоже в апреле, но 2020 года. Стала ждать звонка или какого-то ответа. Но не дождалась и поехала с семьей на море. После возвращения с отдыха, в сентябре мне позвонили с конкурса и сообщили, что из Хабаровского края я одна поеду его представлять. От этой новости у меня задрожали коленки, и пришлось присесть. Я поняла, что других соотечественников там не будет, а это уже не так весело. Чтобы сосредоточиться, при выходе на сцену я говорила сама себе: «Кать - это не ты, а все жители Хабаровского края».

Репетиции проходили в декабре и длились две недели. Екатерине также запомнилось проживание в гостинице, отличный сервис и питание.

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

- Нас так никогда в жизни не кормили, только за границей. Для меня это был как подарок судьбы. Обычно как женщина всегда готовишь, стираешь, убираешь, еще на работу бегаешь. А тут хотя бы на две недели я была от этого освобождена.

«МАЛЕНЬКАЯ ПАТРИССИЯ КААС» ИЗ ОХОТСКА

В родном поселке Екатерина окончила музыкальную и бальную школы. Музыкой занимается с детства - первое выступление состоялось, когда Екатерине было всего четыре года. В 16 лет она поехала в Хабаровск, где поступила в Хабаровский краевой колледж искусств на отделение хорового дирижирования. Екатерине как девушке из глубинки было непросто поступить в колледж. Но все же ей это удалось, а также очень повезло с педагогом.

Параллельно с учебой Екатерина начала выступать на местных концертах и других музыкальных площадках Хабаровского края, а также начала вместе с оркестром ездить за границу. Это был конец 1990-х.

Охотск 1992. Мисс "Зрительских симпатий". Фото предоставлено героем публикации

Самый яркий проект того времени был связан с модным показом дома Татьяны Буровой, на котором Екатерине Беляковой предложили спеть французскую песню. При этом несколько соучредителей этого показа были из Франции.

- Разговорный и английский, и японский знала хорошо, но не французский. Поэтому поначалу отказывалась от этого предложения и долго упиралась. Но меня убедили и дали две недели, чтобы выучить песни. Также мне помогали с французским произношением, которому мешал мой английский акцент. По итогу со всеми трудностями я справилась. И с тех пор среди поклонников меня прозвали «маленькая Патрисия Каас».

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА

Помимо музыки Екатерина увлекается стрельбой, рыбалкой, рисованием, лыжами, участвовала в соревнованиях. Раньше даже озвучивала мультфильмы. В плане вокала Екатерина Белякова опирается на Тамару Гвердцители, Игоря Саруханова, Джорджа Майкла, Гарри Мура, Аллу Пугачеву и Зару.

Играет на фортепиано и обучает детей музыке. Фото предоставлено героем публикации

Екатерине очень нравится учить детей, и она намерена заниматься преподаванием и дальше, так как она из семьи учителей в четвертом поколении. Участие в «Новой звезде» только укрепит этот почетный статус. А в случае победы она хочет создать свою вокальную школу, в которой дети будут с раннего возраста обучаться правильной постановке дыхания и технике пения. Там самым Екатерина хочет отгородить их от «псевдо-коучей», которые «ломают» голос тем, кто хочет научиться петь.

С любимым мужем. Фото предоставлено героем публикации

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