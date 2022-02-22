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Общество22 февраля 2022 6:05

«Меня прозвали маленькой Патрисией Каас»: 45-летняя певица из Охотска представит Хабаровский край на всероссийском музыкальном конкурсе

Екатерина Белякова стала единственной участницей из Хабаровского края на конкурсе «Новая звезда»
Илья ФЕДУЛОВ
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Екатерина Белякова в "Комсомолке"

Екатерина Белякова в "Комсомолке"

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Екатерина Белякова родилась в Охотске - отдаленном северном поселке Хабаровского края. Ей 45 лет, и она работает учителем музыки в детском саду, а также ди-джеем и ведущей. На данный момент проживает в Хабаровске с семьей. За плечами у нее огромный музыкальный бэкграунд: петь Екатерина начала в четыре года, участвовала во многих музыкальных российских и зарубежных фестивалях и конкурсах, в том числе восьмом сезоне шоу «Голос». Также она говорит на французском, японском и английском языках. Голосовой диапазон - две октавы. Выступает в жанрах джаз, соул, романс, эстрада, академический вокал и поп, играет на фортепьяно. Именно Екатерине выпала честь представить наш регион на всероссийском музыкальном конкурсе «Новая звезда». Победитель получит награду, о которой другие начинающие исполнители могут только мечтать - ротацию в эфире «Дорожного радио».

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

ОТ «ГОЛОСА» ДО «НОВОЙ ЗВЕЗДЫ»

Первый масштабный конкурс, в котором Екатерина участвовала за пределами Хабаровского края, был «Голос», восьмой сезон, в 2019 году. По словам героини - «отбор туда, как в космос» - очень долгая очередь, и очень сложно туда попасть. Чтобы тебя показали в эфире, нужно пройти еще шесть внутренних кастингов.

Наша соотечественница отбор прошла и попала на слепые прослушивания. Но никто из четырех наставников к ней тогда не повернулся.

На шоу «Голос». Фото предоставлено героем публикации

На шоу «Голос». Фото предоставлено героем публикации

- Я была 25 571 в очереди и пробилась в числе 120 человек на слепые прослушивания. Напряжение невероятное, скажу я вам! Также там жесткие условия, и фонограмму включать нельзя. Меня хоть и показали по ТВ, но никто меня не выбрал. Команда шоу сама решает, кого показать, а кого нет. Я все же хотела больше всего попасть на «Новую звезду». Потому что это государственный конкурс федерального значения. Организаторы оплачивают перелет, проживание, пропитание. С нами там занимаются лучшие педагоги и хореографы. Я не знаю, где еще такое в России возможно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Белякова.

На шоу «Голос». Фото предоставлено героем публикации

На шоу «Голос». Фото предоставлено героем публикации

«Новая звезда» действительно стал мечтой множества вокалистов по всей стране. Так, свою осуществила 20-летняя девушка из ЕАО Анна Денисенко. Девушка узнала о проекте еще в 16 лет и с тех пор на протяжении пяти лет упорно пыталась на него пробиться. Удалось ей это только в 2022 году. Певица представит родную область на одной сцене с Екатериной Беляковой.

- Который год в жюри конкурса «Новая звезда» я не перестаю удивляться тому, как много в нашей стране талантливых авторов и исполнителей. Далеко не каждому из них удается заявить о себе на широкую публику. Именно такой шанс дает телеканал «Звезда» и «Дорожное радио» - мы впервые предоставили возможность артистам быть услышанными. Получить билет на большую сцену, - рассказал Роман Емельянов, генеральный директор «Европейской медиагруппы».

Екатерина тоже смогла добиться желаемого упорным трудом - ее заявку приняли организаторы конкурса и пригласили в Москву на съемки. Уроженке Хабаровского края понравилось то, что на этом проекте каждому участнику подбирают песню, которая индивидуально подходит по голосу и темпераменту.

Екатерина единственная, кто представит наш регион на конкурсе «Новая звезда». Фото предоставлено героем публикации

Екатерина единственная, кто представит наш регион на конкурсе «Новая звезда». Фото предоставлено героем публикации

- Мне выбрали песню из моего репертуара, то, что мне по сердцу. Название сказать не могу, скажу только, что это будет одна песня в эстрадном жанре. Все остальное будет известно уже в апреле этого года. Заявку на конкурс я подала тоже в апреле, но 2020 года. Стала ждать звонка или какого-то ответа. Но не дождалась и поехала с семьей на море. После возвращения с отдыха, в сентябре мне позвонили с конкурса и сообщили, что из Хабаровского края я одна поеду его представлять. От этой новости у меня задрожали коленки, и пришлось присесть. Я поняла, что других соотечественников там не будет, а это уже не так весело. Чтобы сосредоточиться, при выходе на сцену я говорила сама себе: «Кать - это не ты, а все жители Хабаровского края».

Репетиции проходили в декабре и длились две недели. Екатерине также запомнилось проживание в гостинице, отличный сервис и питание.

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

- Нас так никогда в жизни не кормили, только за границей. Для меня это был как подарок судьбы. Обычно как женщина всегда готовишь, стираешь, убираешь, еще на работу бегаешь. А тут хотя бы на две недели я была от этого освобождена.

«МАЛЕНЬКАЯ ПАТРИССИЯ КААС» ИЗ ОХОТСКА

В родном поселке Екатерина окончила музыкальную и бальную школы. Музыкой занимается с детства - первое выступление состоялось, когда Екатерине было всего четыре года. В 16 лет она поехала в Хабаровск, где поступила в Хабаровский краевой колледж искусств на отделение хорового дирижирования. Екатерине как девушке из глубинки было непросто поступить в колледж. Но все же ей это удалось, а также очень повезло с педагогом.

Параллельно с учебой Екатерина начала выступать на местных концертах и других музыкальных площадках Хабаровского края, а также начала вместе с оркестром ездить за границу. Это был конец 1990-х.

Охотск 1992. Мисс "Зрительских симпатий". Фото предоставлено героем публикации

Охотск 1992. Мисс "Зрительских симпатий". Фото предоставлено героем публикации

Самый яркий проект того времени был связан с модным показом дома Татьяны Буровой, на котором Екатерине Беляковой предложили спеть французскую песню. При этом несколько соучредителей этого показа были из Франции.

- Разговорный и английский, и японский знала хорошо, но не французский. Поэтому поначалу отказывалась от этого предложения и долго упиралась. Но меня убедили и дали две недели, чтобы выучить песни. Также мне помогали с французским произношением, которому мешал мой английский акцент. По итогу со всеми трудностями я справилась. И с тех пор среди поклонников меня прозвали «маленькая Патрисия Каас».

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

Из личного архива. Фото предоставлено героем публикации

НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА

Помимо музыки Екатерина увлекается стрельбой, рыбалкой, рисованием, лыжами, участвовала в соревнованиях. Раньше даже озвучивала мультфильмы. В плане вокала Екатерина Белякова опирается на Тамару Гвердцители, Игоря Саруханова, Джорджа Майкла, Гарри Мура, Аллу Пугачеву и Зару.

Играет на фортепиано и обучает детей музыке. Фото предоставлено героем публикации

Играет на фортепиано и обучает детей музыке. Фото предоставлено героем публикации

Екатерине очень нравится учить детей, и она намерена заниматься преподаванием и дальше, так как она из семьи учителей в четвертом поколении. Участие в «Новой звезде» только укрепит этот почетный статус. А в случае победы она хочет создать свою вокальную школу, в которой дети будут с раннего возраста обучаться правильной постановке дыхания и технике пения. Там самым Екатерина хочет отгородить их от «псевдо-коучей», которые «ломают» голос тем, кто хочет научиться петь.

С любимым мужем. Фото предоставлено героем публикации

С любимым мужем. Фото предоставлено героем публикации

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