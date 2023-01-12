Тренер, военный, чиновник: кто претендует на пост мэра Советской Гавани, который освободился с громким скандалом

Выборы мэра Советской Гавани пройдут 15 января 2023 года Фото: Александра ШОПЕНКО

Выборы мэра Советской Гавани пройдут 15 января 2023 года. В Хабаровском крае это одно из самых ожидаемых политических событий. Учитывая, что освободился пост главы приморского городка со скандалом и уголовным делом против экс-мэра Павла Боровского.

ЧИНОВНИЧЬЯ СВАДЬБА

Павла Боровского снимали с поста мэра Советской Гавани несколько раз и всегда с формулировкой «в связи с утратой доверия». Такое решение выносили местные депутаты по причине вскрытого конфликта интересов. Дело в том, что Павел Боровский женился на своей подчиненной, а уведомить об этом специальную комиссию то ли забыл, то ли еще что.

В законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» такой союз трактуется как возможный конфликт интересов. Находиться на муниципальной службе не может близкий родственник, например, супруга главы этого муниципального образования. В частности, в законе говорится, что это относится к случаям, когда работник находится в непосредственном подчинении главы.

ОТСТАВКА

Павла Боровского отправили в отставку в апреле, решение он оспорил, но не отменил. Суд наказал депутатам привести процедуру голосования в порядок и повторить. Решение было аналогичным: «Уволен». Павел Боровский пытался оспорить вердикт, но суды вставали на сторону народных избранников.

Во время разбора истории с женитьбой была вскрыта необоснованная трата денег. «КП» - Хабаровск» уже рассказывала, что, по некоторым данным, Павел Боровский летал в командировки бизнес-классом, заказывал лучшие номера в курортных городах с видом на море. В некоторые поездки брал жену, которую отзывал из декрета. Но не увольнял.

За это Павел Боровский, по данным источника редакции, стал фигурантом уголовного дела. Сейчас он находится под домашним арестом.

КАНДИДАТЫ НА ПОСТ МЭРА СОВЕТСКОЙ ГАВАНИ

Временно исполняющим обязанности мэра Советской Гавани после отставки Боровского был Владимр Чуришка. Ранее он занимал пост замглавы по финансовым вопросам. Досрочные выборы мэра были назначены на 14 и 15 января. На пост главы претендуют пятеро кандидатов.

Все кандидаты на выборы мэра Советской Гавани Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

Алексей Балагуров (самовыдвиженец)

Родился в 1986 году в селе Глинянка (Читинская область). С 2008 по 2011 год работал учителем истории и обществознания в школе №4 в Николаевске-на-Амуре. Затем перешел на пост замдиректора по воспитательной работе в местный педагогический колледж коренных малочисленных народов Севера. В 2013 году перевелся в совгаванскую школу №3 на должность учителя истории. В 2020-м возглавил учреждение.

Образование: в 2008 году окончил Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, квалификация - учитель истории. В 2014-м получил диплом юриста Российской академии правосудия.

За 2021 год на посту директора школы кандидат заработал почти 1,2 миллиона рублей. Из имущества - квартира на 64 «квадрата», 611-метровый участок, гараж, Nissan Terrano 1998 года, Toyota Land Cruiser Prado 2007 года. На 13 счетах у Алексея Балагурова 45,7 тысячи рублей.

Егор Карабанов (КПРФ)

Родился в 1984 году в Советской Гавани (Хабаровский край). С 2010 по 2013-й работал главным специалистом отдела грузовых перевозок в ОАО «Амурское пароходство». С 2013 года по настоящее время трудится тренером в местной спортшколе «Спартак».

Образование: в 2005 году окончил совгаванский промышленно-экономический техникум по специальности «Техническая эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных машин и оборудования». Через пять лет получил диплом инженера по организации перевозок и управлению на транспорте Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. В 2016 окончил магистратуру в Дальневосточной госакадемии физической культуры.

За 2021 год кандидат заработал более 1,3 миллиона рублей. В списке источников значатся: спортшкола «Спартак», местный центр соцобслуживания населения, Дворец спорта имени Маркевича, ООО «Лаборатория К» и Краевой центр образования. Также Егор Карабанов получил свыше 1,3 миллиона рублей от ценных бумаг «Сбербанка» и ВТБ. Еще 880 тысяч рублей тренер выручил за продажу машины Suzuki Escudo.

У кандидата всего 12 счетов в банках, на которых лежит 91,6 тысячи рублей. Также у него имеются акции: 390 штук - «Газпрома» (номинальная стоимость 5 рублей), 2560 - «Сбербанка» (3 рубля), 150 штук - «Татнефти» (1 рубль), 500 штук - АФК «Система» (0,09 рубля), 142 штуки - Virgin Galactic Holdings (0,0073 рубля).

Из имущества: гараж и УАЗ «Патриот» 2012 года выпуска.

Сергей Павленко («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»)

Родился в 1984 году в селе Великомарьяновка (Одесская область, Украина). С 1999 по 2007 год работал специалистом по ремонту компьютерной техники и настройке программного обеспечения. С 2007-го - индивидуальный предприниматель. Является заместителем совета депутатов Советской Гавани.

Образование: с 1999 по 2002 год учился и окончил ПТУ №19, получил профессию «Матрос (морской и рыбопромысловый флот)».

За 2021 год кандидат заработал более 2,2 миллиона рублей. У него есть пятипроцентная доля в ООО управляющая компания «Жилсервис» и 14 счетов с общим остатком чуть больше 2000 рублей.

Имущество Сергея Павленко состоит из квартиры 23,3 «квадрата» и четырех машин. В автопарке предпринимателя Mersedes Benz S500 (1999 года выпуска), Honda CRV (1996 года), Nissan Pulsar (1999 года). Также у кандидата есть два мотоцикла: Suzuki DRZ (1994 года) и Honda Steed 400 (1996 года).

Сергей Усков (ЛДПР)

Родился в 1963 году в Борисоглебске (Воронежская область). С 1983 по 1993-й работал на Северном судоремонтном заводе. Затем до 2007 года трудился оперативным уполномоченным отдела внутренних дел Совгавани. Далее стал судебным приставом.

В 2014-м перешел в мэрию Совгавани на должность ведущего специалиста администрации. В 2017 году возглавил производственный отдел управляющей компании «Управдомус-ДВ». С 2020-го занимает пост стрелка военизированной охраны войсковой части.

Образование: в 2014 году получил диплом по специальности «Гражданско-правовые отношения» Тихоокеанского государственного университета.

За 2021 год от Вооруженных сил кандидат получил больше 64 тысяч рублей. Плюс пенсия в 260 тысяч рублей. Из недвижимости: квартира 43,8 квадратного метра, машина Toyota Corolla Fielder 2013 года выпуска. На трех счетах Сергея Ускова лежит остаток более чем в 25,8 тысячи рублей.

Дмитрий Чайка («Единая Россия»)

Родился в 1967 году в Благовещенске (Амурская область). С 1986 по 1988 проходил срочную службу в армии. В 1995-2008 годах служил по контракту в Вооруженных силах РФ. После до 2010-го работал начальником отдела продаж в Ванинском отделении ПАО «ДЭК Хабаровскэнергосбыт». Затем стал замглавы администрации поселка Заветы Ильича. В 2014 году по настоящее время - замглавы администрации Советской Гавани по вопросам городского хозяйства.

Образование: в 2003 году получил диплом по специальности «Правоведение» Хабаровского промышленно-экономического техникума. В 2007-м окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

По месту работы за 2021 год кандидат заработал больше 1,4 миллиона рублей. Плюс пенсия от Минобороны России 364,5 тысячи рублей. Также Дмитрий Чайка получил единовременную выплату на детей от трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Из имущества указана квартира 60,5 квадратного метра. На четырех банковских счетах Дмитрия Чайки хранится чуть больше 119,7 тысячи рублей.

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